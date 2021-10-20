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富邦金證實蔡明興確診！由蔡明忠代理職務、營運不影響

▲富邦金控今（20）日證實董事長蔡明興日前自國外返台，於機場採檢確診，目前於專責病房隔離中，健康狀況良好，公司及董事長感謝各界的關心，公司營運及各項業務不受影響。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲富邦金控今（20）日證實董事長蔡明興日前自國外返台，於機場採檢確診，目前於專責病房隔離中，健康狀況良好，公司及董事長感謝各界的關心，公司營運及各項業務不受影響。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真/台北報導

2021-10-20 09:36:18｜2021-10-20 09:40:15

針對外傳富邦金控董事長蔡明興確診，雖然富邦金昨日表示「董事長已返台，目前正依規定隔離中」，不過，今（20）日一早就發重訊兩點說明，並證實董事長日前自國外返台，於機場採檢確診，目前於專責病房隔離中，健康狀況良好，公司及董事長感謝各界的關心，公司營運及各項業務不受影響。

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指揮中心昨日公布新增5例境外移入確診個案，其中案16448，男60多歲，10月16日自美國旅遊返台，出現發燒、肌肉痠痛、喉嚨痛，當日在機場採檢，10月19日確診，並已匡列同班機接觸者5人，列居家隔離。

由於市場盛傳這名確診者是國內一家金控集團的董事長，只是指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，個案與疫調無關資訊涉及個人隱私，無法確認或否認，也因為該個案為境外移入，不管是大老闆或是其他身分，能夠匡列的對象，並不會對社區有影響，並重申無法確認也無法否認該消息。此外，因僅匡列同班機接觸者5人，媒體也詢問是否是搭乘的是私人飛機返台？指揮中心副指揮官陳宗彥則回應，「這我們就不證實他是搭什麼飛機」。

對於外界揣測這名金控董事長可能就是富邦金董事長蔡明興，對此，富邦金昨日僅表示「董事長已返台，目前正依規定隔離中」。不過，今日一早富邦金發出重訊，提出兩點說明，除表示公司依主管機關防疫規範，訂定應變措施，並落實防疫規定之外，亦強調這對公司財務業務無重大影響。

隨後富邦金也證實蔡明興確診新冠肺炎，富邦金表示董事長日前自國外返台，於機場採檢COVID確診，目前於專責病房隔離中，健康狀況良好，公司及董事長感謝各界的關心，公司營運及各項業務不受影響。

此外，富邦金內部也已公告董事長蔡明興10月18日至10月31日休假，這段時間由董事蔡明忠代理。至於富邦金今日早盤股價開高走低，以74.9元、上漲0.1元開出後，一度來到75元，隨後翻黑，觸74.5元，目前在74.6元震盪，下跌0.26%。

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