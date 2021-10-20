刪Q團體指涉賭　陳柏惟喊冤：我沒前科、可領良民證

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針對國民黨一直打「空戰」，陳柏惟表示，針對公眾議題他還是會儘量回應。至於前桃園市議員王浩宇稱23日返鄉投票火車票售票不如預期，陳柏惟表示，應該要參考以前的情況，海線鐵路比較大困境是鐵軌只有一條，使用率一直不是很理想，該討論應該是後續可以改善之處，而不是這一天會有多少人搭火車的問題。
罷免團體指控許多選民沒收到投票通知單，質疑投票日當天會作票？陳柏惟表示，服務處對此接到許多陳情，他們都會鼓勵民眾去問里鄰長，「里鄰長不去送投票通知單對他們（里鄰長）有何好處？」如果民眾還是沒有收到通知單，服務處會再處理。
針對前立委顏寬恆在臉書指不要對台中指指點點？陳柏惟話鋒一轉表示，他們（台灣基進）不是誰的小弟，有獨立的黨性、獨立的議題，把他們說成執政黨如入無人之境，他的大部分支持者也是在地的民眾，這些措詞對支持者傷害滿深的。
媒體追問蔡英文總統投票前是否會去站台？陳柏惟表示，他沒有可以跟蔡總統可以直接聯繫的管道，他會負最大的成敗。
今日立院外交及國防委員會安排國安局進行業務報告，由於明日委員會安排考察國防部所屬媒體，因而成為陳柏惟罷免投票前最後一次委員會質詢。委員會先安排國安局長陳明通進行機密報告，不過陳柏惟在報告開始才抵達委員會，在接受完媒體堵訪後就離開，並未聽取機密報告就先離開。