刪Q倒數　國民黨批：荒唐問政、人民拒養失職立委

罷免台灣基進黨立委陳柏惟倒數計時，國民黨今（20）日召開記者會，並播放陳柏惟在立院荒唐問政的影片，國民黨副秘書長林為洲表示，陳柏惟身為立委，不應把自己當成網紅，陳雖聲量很高，但都建立在辱罵別人的基礎上，創造聲量，不適合也不適格，人民拒絕養這種失職立委。
記者余祥／台北報導
2021-10-20 10:57:19
林為洲說，陳柏惟在立院公開講的話十分荒唐，除了問政表現之外，有一次陳批國民黨團黨萊豬進口，陳說，自己一人可以打35個人，隔天跟陳在立院攻防時有肢體衝突，結果媒體問陳對跟林為洲肢體衝突有沒有看法，陳竟回：「誰啊？那是誰啊？對於雜碎我通常都不會有記憶。」
林為洲說，不管怎樣，都會稱對方委員，不會稱為雜碎，陳作為委員不應把自己當網紅，立委跟館長的言論可以用同一標準嗎？這是我們要的立委嗎？陳聲量很高，很懂聲量政治學，但是建立在辱罵別人創造聲量。
文傳會副主委黃子哲說，民進黨朋友說罷免陳柏惟是惡霸行為，三毒立委、不問民生的問政，這個罷免當然有正當性、合理性，這是「善罷」，從陳的表現，是三包立委，草包、出包、丟包。不管是質詢過程搞不清楚狀況、用字遣詞、10年前就懂肇逃，把當事人丟包，現在當了立委，也把台中民眾丟包，很少關心空污、台中地方議題。
黃子哲表示，「1023Q一起罷3Q！」10月23日在農民曆是霜降的日子，一起讓這麼秋、囂張的立委就這樣下台，不希望這樣的立委留在台中，讓他好好的離開台中、反省。