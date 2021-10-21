型男美食家差點失明 視網膜「2度剝離」整整躺了半年
型男美食家陳鴻驚爆險失明，近來他上節目《聚焦2.0》透露2019年開始慢跑後，發現飛蚊症狀況越來越嚴重，但並未即時就醫，怎料經過一陣子，竟發現左眼視網膜剝離，才緊急送醫手術。更嚴重的是，陳鴻癒合後還2度剝離，導致左眼視力僅剩0.1，前後整整躺了半年。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-10-21 08:00:00
陳鴻形容病情：「就像一片黑窗簾掉下來，遮住視線，完全看不見！」術後每天花20小時趴臥在ㄇ型枕上，未料癒合後還2度剝離，左眼視力僅剩0.1，坦言當時內心備感煎熬：「因為不知道能不能再重現光明。」
陳鴻表示自己高度近視卻從未做檢查，又長時間躺著看手機，在視網膜剝離前早有飛蚊症，原以為只是初老現象，僅到家醫科就診，點降眼壓藥水舒緩，沒想到拖延治療，飛蚊症愈加嚴重，直到診所院長表示為時已晚，才趕緊轉診大醫院。加上當時正在搬家，天天搬重物，熱愛慢跑的陳鴻，即使眼睛已出現警訊，仍照跑不誤，劇烈運動下導致左眼視網膜剝離，他以自身慘痛教訓，呼籲大家不可忽視身體發出的警訊。
另外，陳鴻至今仍會和媽媽撒嬌，坦言因長期失眠，常常需要媽媽幫忙腳底按摩助眠，陳媽媽也說只要兒子撒嬌，她就招架不住。節目現場，陳媽媽親自示範如何使用按摩輔助器，幫兒子「桑一下」，陳鴻笑說：「我即使年過半百，對媽媽的需求還是很大。」母子倆好感情顯露無遺。