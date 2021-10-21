COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

型男美食家差點失明　視網膜「2度剝離」整整躺了半年

▲陳鴻差點失明，視網膜曾2度剝離。（圖／年代提供）
▲陳鴻差點失明，視網膜曾2度剝離。（圖／年代提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-10-21 08:00:00

型男美食家陳鴻驚爆險失明，近來他上節目《聚焦2.0》透露2019年開始慢跑後，發現飛蚊症狀況越來越嚴重，但並未即時就醫，怎料經過一陣子，竟發現左眼視網膜剝離，才緊急送醫手術。更嚴重的是，陳鴻癒合後還2度剝離，導致左眼視力僅剩0.1，前後整整躺了半年。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳鴻形容病情：「就像一片黑窗簾掉下來，遮住視線，完全看不見！」術後每天花20小時趴臥在ㄇ型枕上，未料癒合後還2度剝離，左眼視力僅剩0.1，坦言當時內心備感煎熬：「因為不知道能不能再重現光明。」
 
陳鴻表示自己高度近視卻從未做檢查，又長時間躺著看手機，在視網膜剝離前早有飛蚊症，原以為只是初老現象，僅到家醫科就診，點降眼壓藥水舒緩，沒想到拖延治療，飛蚊症愈加嚴重，直到診所院長表示為時已晚，才趕緊轉診大醫院。加上當時正在搬家，天天搬重物，熱愛慢跑的陳鴻，即使眼睛已出現警訊，仍照跑不誤，劇烈運動下導致左眼視網膜剝離，他以自身慘痛教訓，呼籲大家不可忽視身體發出的警訊。

▲陳鴻籲大家不可忽視身體發出的警訊。（圖／年代提供）
▲陳鴻籲大家不可忽視身體發出的警訊。（圖／年代提供） 
另外，陳鴻至今仍會和媽媽撒嬌，坦言因長期失眠，常常需要媽媽幫忙腳底按摩助眠，陳媽媽也說只要兒子撒嬌，她就招架不住。節目現場，陳媽媽親自示範如何使用按摩輔助器，幫兒子「桑一下」，陳鴻笑說：「我即使年過半百，對媽媽的需求還是很大。」母子倆好感情顯露無遺。

▲陳媽媽替陳鴻按摩。（圖／年代提供）
▲陳媽媽替陳鴻按摩。（圖／年代提供）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀