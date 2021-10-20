煤油氣都漲、民生必需品也一定漲 林伯豐籲政府妥善因應
原物料上漲，通膨壓力籠罩全台，台灣也不例外，許多民眾也感受到很多東西都漲價了，對此，三三會理事長、也是工商協進會理事長林伯豐今（20）日表示，目前看來煤油氣都在漲價，就會影響工業產品漲價，一定也會影響民間生活必需品漲價，政府應妥善安排紓緩通膨。至於基本工資的調漲，政府也應推出配套措施，降低對企業衝擊，建議補貼受影響產業基本工資差額，並調整勞保負擔比例。
記者顏真真/台北報導
2021-10-20 11:40:18
三三會今日舉行10月例會，林伯豐在會中談到目前經濟情勢面臨一些問題，包括美國政府債務違約風險升溫，美國國債超過上限，美國總統拜登呼籲國會通過議案提高債務上限；中國大陸電子短缺引發多個省區限電限產，中國大陸的「能耗雙控」包括蘇州等地傳出供電吃緊，上游工業受影響被動減產，進而衝擊當地企業及台商。另外，近期國內物價走揚，引發通膨疑慮，同時政府也宣布調整基本工資5.21%。
他說，雖然疫後振興經濟考量，政府推出配套措施，以降低企業衝擊，但建議政付補貼受影響產業基本工資差額，補貼人才培訓及薪資，在勞保負擔比例部分，現行雇主、勞方及政府負擔比例為7比2比1，建議調整為6比2比2。
此外，他在受訪時也談到通膨問題。林伯豐提到目前看來煤油氣都在漲價，在這前提下，就會影響工業產品漲價，一定會影響民間生活必需品漲價，政府應妥善安排紓緩通膨，同時對低收入者及需紓困者及企業、無薪假者提出紓困辦法，而且要積極。
至於通膨壓力是否加速升息？林伯豐說目前利率是低的，全世界也朝提高利率方向研議，但這短期不會發生，主要是經濟還受困之下，升息還是會緩慢一點。
對於景氣看法，林伯豐認為有賺錢的企業還是有賺錢，他們會利用這時機做公司有利的增產，提高效能或降低成本，但一般企業來講是辛苦的，這時希望政府可以提出適當減稅方案，協助企業度過疫情難關。