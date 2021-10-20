血淋淋的報復！男不爽被分手 門口放死豬頭嚇壞前女友
新北市一名20多歲女子小美(化名)，本月14日出門時，赫然發現家門口，竟被放置了一顆血淋淋的死豬頭，當場嚇得花容失色，急忙報警處理，經警方調查，發現小美31歲的前男友、劉姓男子涉有重嫌。劉男落網後坦承犯案，供稱是因為債務糾紛、且不甘與小美分手，於是自行查出小美搬家的新地點後，14日前往菜市場買了死豬頭，希望藉此報復女方，訊後被警方依法送辦。
編輯中心/綜合報導
2021-10-20 11:57:28
據警方調查，小美因與劉男感情不睦，提出分手後火速搬家，而劉男因不甘被甩，竟心生怨恨，自行探查到小美的新住處地點後，於14日下午前往菜市場買了顆死豬頭，隨即前往犯案。犯案過程中，劉男巧妙的避開監視器鏡頭，而小美當天出門時，驚見門口有1顆血淋淋的死豬頭，嚇得急忙報警處理。劉男被逮落網後，供稱2人之間有債務糾紛，又不甘被甩，因此想出此舉來報復，被警方依恐嚇罪嫌送辦。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
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