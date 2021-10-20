第12期疫苗預約亂象 北市府怨中央：不要壓榨醫護人力
新冠肺炎疫情在台灣逐漸趨緩，而能夠有效阻卻疫情的疫苗，在台灣仍舊如火如荼施打當中。而中央公布最新第十二期疫苗預約與施打，卻造成台北市政府的困擾，原因在於十二期的第一階段預約，北市僅有27萬的施打量能，中央卻開放41萬具有施打資格者預約；不過在第二階段北市將醫療量能拉高至33萬時，中央卻只開放18萬人預約。台北市副市長蔡炳坤就直言，希望能讓民眾都能夠接種到疫苗之餘，醫護人力不能壓榨、醫療品質不能犧牲，更不要造成地方困擾。
記者丁上程／台北報導
2021-10-20 12:11:02
雖然並非首次向中央抱怨有關第十二期疫苗的預約分配狀況，但昨（19）日下午防疫指揮中心在記者會上公布各縣市的醫療量能，影射北市府醫療量能相對較低後，北市府今日上午也隨即召開記者會澄清。蔡炳坤強調，接種疫苗中央、地方要相互合作，但中央昨天公布相關數據，「傷害到台北市多少醫療院所、護理人員的心？」蔡炳坤說，北市醫護每天努力接種，其實都非常辛苦，還要遭遇這種不公平、不正確的對待，「我們的心裡真的很痛很痛。」
蔡炳坤拿出實際數據，表示中央在第十二期疫苗預約的第一階段，開放了41萬人具有資格者能夠預約施打疫苗，不過第一階段的施打時間內，北市最多只有21萬人的施打量能，無法讓有資格者都能夠施打到疫苗；而到了第二階段，北市將醫療量能提升到33萬時，中央開放的人數卻只剩下18萬人，等於是分配人數相對不平均。對此蔡炳坤也只能向台北市民喊話，第一階段若是沒預約到也不用擔心，因為到第二階段一定可以預約，所有符合預約資格者都能夠打到疫苗。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。