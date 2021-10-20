好市多神物悄悄漲價！婆媽一逛不對勁 小資族曝激省買法
好市多必買神物排行榜中，歷年不敗永居榜上的「COSTCO自有品牌衛生紙」，被眼尖網友發現已經悄悄漲價，從原本的一串319元，如今調漲為335元，貼文一出底下網友哭喊「回不去了」。對此，也有神人出現，跟大家分享如何買更便宜。
編輯中心/綜合報導
2021-10-20 13:20:21
原PO在《Costco好市多商品經驗老實說》表示，不知道從什麼時候開始，好市多自有品牌衛生紙漲價了，之前記得是319 元，年初還曾經短暫降至309。從圖片中可以發現，現在一串已經調漲至335元。
貼文一出引起許多網友熱烈討論，「真的漲價了！」、「現在應該都是只有漲很少跌的吧」、「還以為會一直維持$319，沒想到這麼快已成往事了」、「物價上漲我還能接受，品質下降卻無法認同」、「全世界的物價，已經回不去了，記得好市多這款衛生紙剛出來時，一條是289元」。
雖然留言區一片哀鴻遍野，但也引出神人分享如何買更便宜，「今天去全家買兩串，用全家會員點數買，一包可以折價60，買兩包在搭配全家五倍券的折價券，等於可以再折100，算下來比好市多便宜喔」。
但也有不少網友認為可以接受漲價，「差一點點而已！不可能每天用一袋吧」、「還是有成本考量」、「妳們工資都要漲了！他們的成本不用算在裡面嗎」、「是很多人都不知道紙漿原料漲到爆炸嗎？連船運運費都狂漲」、「這有啥好抱怨的，衛生紙多久才買一次＝＝才漲多少而已」。（編輯：鍾怡婷）