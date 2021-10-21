五倍券哪裡花？網友激推全聯高CP值用品：用過就回不去了
最近振興五倍券開跑，民眾紛紛開啟「報復性消費模式」，無論是搭配各店家週年慶購買特價商品，或者大肆採買平價民生用品，都想要趁這段期間補足疫情期間沒有滿足的購物慾。然而在各家大打優惠戰期間，自然更想買到高CP值的商品，近期就有許多網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》分享在全聯買到的幾款超值好物，引起熱烈討論。
生活中心/綜合報導
2021-10-21 12:30:00
有網友PO文提到近期網路討論度超高的「倍潔雅好韌真三層抽取式衛生紙」，自稱被很有質感的包裝吸引，使用後覺得很有韌度且厚實、不易破，並大讚「自從用過三層衛生紙後就回不去兩層了」，更強調價格相當親民。
此文一出也引起眾多網友共鳴「真的用過就回不去2層」、「目前3層用下來唯一回購就這款」、「韌度真的很好主要是CP值也很高」、「本來為美式賣場品牌忠實愛用者，現在都改為這個」。另外也有網友加碼分享「這個牌子很好用，還有倍潔雅的無漂白也很好用」。
另外也有網友PO出「花王泡泡洗髮精」特價優惠，也引發大批網友在下方留言「太划算了要趕緊補貨」、「我都幫小孩洗這罐」、「這款超好洗又好沖」，不過也有苦主哀號「店員都沒告知有活動」、「我家這邊全聯沒有優惠」，全聯商品會依照不同分店而有不同特價活動，建議購買前可先詢問店員以免錯過優惠。
此外還有許多精打細算的網友大推近期在全聯購入的特價好物，像是「Oral-B電動牙刷與牙膏組」、「dalli全效洗衣精」、「黑人全亮白密泡小蘇打牙膏」，想要採買民生用品的消費者，可以趁全聯不定期推出優惠活動，搭配五倍券將CP值超高的好物們一次帶回家！