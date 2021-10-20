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NBA／板凳55分！Curry開幕戰大三元　勇士逆轉湖人奪首勝

▲勇士主將Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士主將Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-10-20 12:54:49｜2021-10-20 13:02:18

金州勇士在開季首戰就開出紅盤，今(20)日作客洛杉磯面對奪冠熱門湖人，靠著Stephen Curry繳出21分10籃板10助攻的「大三元」數據，以及板凳球員聯手貢獻55分，最終在下半場完成逆轉，以121:114贏球。

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本場比賽勇士先發開賽表現差強人意，Curry自己的命中率也不高，8投僅有1中，球隊靠替補得到18分，才能咬住分數，不過湖人仍掌握著比賽節奏，持續保持領先。

次節Curry狀態依舊低迷，連續兩次攻防轉換的傳球失誤，加上空切後的上籃抓框違例，錯失了很多進攻機會；湖人這邊進攻節奏雖然也很混亂，但靠著Anthony Davis上半場20分、James得到18分的表現，以59:53取得6分優勢。

但下半場戰局風雲變色，勇士在第三節慢慢將比數給追趕上來，末節更是靠著Poole和Damian Lee的兩記三分球、打出一波17:7的攻勢，瞬間將分數給反超。

後續湖人靠著Avery Bradley的兩顆三分球，以及一次妙傳給AD的助攻緊咬比數；然而他們整場包夾Curry的戰術，此時被勇士利用快速傳導給巧妙化解，反而讓對方射手屢屢在外線獲得空檔，只能眼睜睜看著分差慢慢被拉開。讀秒時刻，Curry兩罰全中，勇士領先到11分，比賽至此已無懸念。

Curry本場比賽的手感並不理想，全場21投僅5中，但是他利用自己的影響力，為隊友創造機會，繳出21分10籃板10助攻3抄截的全面數據，打得十分聰明。

而小將Poole也沒有辜負教練團的信任，此役先發攻下20分，成為球隊第二號得分手；而板凳方面，勇士更是遠勝對手，Lee和中鋒N.Bjelica各得15分，Andre Iguodala得到12分，替補球員狂轟55分，成為球隊致勝關鍵。

湖人方面，LeBron James砍下34分11籃板5助攻，Anthony Davis則得到33分11籃板，兩人表現十分突出，然而新加入的Russell Westbrook還沒找到節奏，13投4中只有8分，球隊整體還欠磨合。

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