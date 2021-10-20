NBA／板凳55分！Curry開幕戰大三元　勇士逆轉湖人奪首勝

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次節Curry狀態依舊低迷，連續兩次攻防轉換的傳球失誤，加上空切後的上籃抓框違例，錯失了很多進攻機會；湖人這邊進攻節奏雖然也很混亂，但靠著Anthony Davis上半場20分、James得到18分的表現，以59:53取得6分優勢。
但下半場戰局風雲變色，勇士在第三節慢慢將比數給追趕上來，末節更是靠著Poole和Damian Lee的兩記三分球、打出一波17:7的攻勢，瞬間將分數給反超。
後續湖人靠著Avery Bradley的兩顆三分球，以及一次妙傳給AD的助攻緊咬比數；然而他們整場包夾Curry的戰術，此時被勇士利用快速傳導給巧妙化解，反而讓對方射手屢屢在外線獲得空檔，只能眼睜睜看著分差慢慢被拉開。讀秒時刻，Curry兩罰全中，勇士領先到11分，比賽至此已無懸念。
Curry本場比賽的手感並不理想，全場21投僅5中，但是他利用自己的影響力，為隊友創造機會，繳出21分10籃板10助攻3抄截的全面數據，打得十分聰明。
而小將Poole也沒有辜負教練團的信任，此役先發攻下20分，成為球隊第二號得分手；而板凳方面，勇士更是遠勝對手，Lee和中鋒N.Bjelica各得15分，Andre Iguodala得到12分，替補球員狂轟55分，成為球隊致勝關鍵。
湖人方面，LeBron James砍下34分11籃板5助攻，Anthony Davis則得到33分11籃板，兩人表現十分突出，然而新加入的Russell Westbrook還沒找到節奏，13投4中只有8分，球隊整體還欠磨合。