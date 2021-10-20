中共再推歷史決議　分析：為習近平固權連任造勢

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中共前2個歷史決議，分別為1945年由毛澤東主導的「關於若干歷史問題的決議」，以及1981年鄧小平主導的「關於建國以來黨的若干歷史問題的決議」，都是全盤否定黨內過去政治路線的決議。
但習近平主導的第3個歷史決議，被普遍認為將與前2個迥然不同，會是肯定過去的政治路線。
華爾街日報分析，六中全會將發表的歷史決議，將使習近平的地位向毛澤東、鄧小平看齊，成為壓倒性權威的中共領導人。而想要正式地重新解釋中國現代史，就需要這樣的權威。
北京一名退休政治學教授更直指，六中全會將發表的歷史決議，目的除了強化中共的形象外，更是要「鞏固習近平的形象、貫徹習近平的意志」。
旅美中國政治學者鄧聿文向自由亞洲電台指出，第3個歷史決議與習近平在中共20大連任總書記「肯定有關聯」。關聯性在於，這項歷史決議把習近平的地位抬得越高，習近平在中共20大連任的正當性和合法性就會越強。
英國廣播公司（BBC）報導，政治分析人士認為，習近平推翻了中共持續幾十年，也就是最高領導人任期不超過兩屆的制度。因此，他必須要給全黨一個「說得通的理由」，才能為自己20大順利連任總書記作準備，否則就有可能面臨黨內的質疑。
潛在的分歧並非沒有端倪。2019年8月鄧小平115歲冥誕時，中共官媒人民日報曾在官網刊登紀念文章提到，「廢除領導人終身制」是鄧小平「最重要的政治遺產」。但文章刊出後不久就被刪除，當時曾引起議論。
法國國際廣播電台分析，廢除領導人終身制是鄧小平最重要的政治遺產，卻是習近平隱形的緊箍咒。因此，習近平推出第3次歷史決議，意在以此制約及掃清任何可能的異議，進而確定他在黨內至高無上的地位，並為不斷連任鋪平道路。
分析指出，這項決議的重要性，在於習近平得以保權，使個人權力得以永續。
新華社18日報導提到，六中全會將作出的決議，是「總結黨的百年奮鬥的重大成就和歷史經驗」，以「做到堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位」。（編輯：繆宗翰）1101020