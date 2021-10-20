五倍券收到假的　警循線查獲一嫌

日前日晚間10點許，新興分局中正三所接獲一間漫畫店員工報案，稱在點交營業額時發覺收到一張偽造的五倍券，店家擔心有其他商家受害，故趕緊至所報案，警方立即鎖定嫌犯，並在蔡嫌身上找到其他的偽造五倍券，訊後依法送辦。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-10-20 13:21:22
店家收到偽造的五倍券，經警方調閱店家監視器比對後，發覺是一名男性客人持五倍券消費，且男子為了躲避查緝，在店內消費離開時還換裝試圖掩蔽，被眼尖的員警識破察覺後立即鎖定車輛，以車追人，並前往犯嫌苓雅區的住處埋伏，埋伏2日後，終於在昨（19）日傍晚5點多終於見43歲的蔡嫌返家，員警當場在其身上發現剩餘的1張面額500元偽造五倍券，立即將其帶返所偵訊。
蔡嫌向警方坦承該漫畫店使用過五倍券消費，但卻稱這些五倍券都是在街上拾獲，當下並不曉得這些五倍券是偽造的，但警方查看這些偽造的五倍券紙質過於粗糙，且將蔡嫌身上的五倍券與店家報案時交給員警的五倍券比對後，兩張序號相同，因此對於蔡嫌說詞仍持保留態度，全案偵訊後依詐欺、偽造有價證券罪嫌函請高雄地檢署偵辦。
新興分局提醒店家，在收取五倍券時，應多加查看檢視，若有發現異常可以撥打110報案專線；同時提醒民眾，意圖供行使用偽造、變造公債票、公司股票或其他有價證券者，可處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科9萬元以下罰金，切勿以身試法，切勿鋌而走險以不法手段收購、甚至偽造、變造使用，一旦涉及刑責，警察機關均將依法查辦