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NBA／威少整場「負作用」　來湖人改打2號面臨轉型問題

▲湖人後衛Russell Westbrook。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人後衛Russell Westbrook。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-10-20 13:19:40｜2021-10-20 13:29:50

洛杉磯湖人「三星合體」的首秀看起來很不理想，在面對金州勇士的開幕戰，「威少」Russell Westbrook表現糟糕，全場13投4中僅有8分，顯然轉換到2號位的打法讓他很不適應，這恐怕將會是湖人本季爭冠的最大課題。

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湖人一向是媒體寵兒，而James則是長久以來聯盟的勝利保證，這樣的組合讓紫金軍的操作很少會得到負評。然而今年夏天交易來Westbrook，卻是幾乎所有主流媒體都一致不看好，原因就在於後者的球風和球隊打法之間的矛盾實在太大。

Westbrook需要持球來保持進攻威脅，但是他本身因為投籃不穩定，始終無法保持進攻端的高效率，成為他和他的球隊登頂的最大阻礙，這一點在雷霆和巫師都已經得到證實，可說說在聯盟中已是眾所皆知。

然而湖人已經擁有一名歷史級的持球手——LeBron James，同時禁區也有Anthony Davis坐鎮，他們所需要的只是能理解自己定位、在攻防穩定扮演「3D」角色的鋒線而以，而這剛好就是Westbrook最欠缺的。

湖人熱身賽苦吞6連敗，球員和教練團都以「船到橋頭自然直」來看待這樣的低潮，認為只要開季這個矛盾就會迎刃而解。然而目前看起來，他們並沒能找到讓球隊和威少都舒服的打法。

由於James得持球，因此只能把Westbrook移到得分後衛上，但是他根本不具備扮演無球射手的能力；甚至在第二梯隊上場時，控球者也不是他，而是Rajon Rondo，結果也可想而知。

James此役砍下34分11籃板5助攻， Davis也有33分11籃板，兩人表現十分突出；可是Westbrook只有8分5籃板4助攻，正負值-23全場最低，在場上不斷的被打點，然後進攻端被放空。

這場比賽的結果不是湖人最大的問題，麻煩在於他們其實沒有太多調整空間，因為Westbrrok實際上不可能打到替補，而球隊更不可能增加他的持球比率，這是一個死胡同。

但是既然木已成舟，他們只能找出解決辦法。

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