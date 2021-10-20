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日本眾議院大選1051人登記參選　25年來最少

▲日本第49屆眾議院選舉昨天公告起跑，展開為期12天的選戰，將於本月31日投開票；本屆大選共有1051人登記參選。（圖取自日本眾議院網頁shugiin.go.jp）
▲日本第49屆眾議院選舉昨天公告起跑，展開為期12天的選戰，將於本月31日投開票；本屆大選共有1051人登記參選。（圖取自日本眾議院網頁shugiin.go.jp）

中央社

2021-10-20 14:40:59

（中央社東京20日綜合外電報導）日本第49屆眾議院選舉昨天公告起跑，展開為期12天的選戰，將於本月31日投開票；本屆大選共有1051人登記參選，是日本1996年起採取現行選制以來最少的候選人。

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眾院大選將從289個小選舉區選出各1席區域議員，加上176席比例代表議員，總計465席。

日本放送協會（NHK）報導，眾議院選舉昨天公告並受理登記參選，昨天下午5時登記截止，總計有1051人登記，其中小選舉區有857人、比例代表194人登記為候選人。

報導指出，這是1996年開始採取現行小選舉區與比例代表並行選制以來，候選人最少的一屆大選。

以政黨來看，執政黨自由民主黨提名共336人最多，其次是最大在野黨立憲民主黨240人、共產黨130人、日本維新會96人，以及聯合執政的公明黨提名53人等。

另外，根據總務省統計，截至本月18日，選舉人共有1億562萬2860人，其中男性5106萬5418人、女性5455萬7442人；選舉人總數比4年前少了75萬多人。

眾議院小選舉區選制是每個小選舉區都選出1席議員，在289個小選舉區中，以東京13區選舉人有48萬2445人最多，選舉人最少的鳥許1區則為23萬1313人。

由於東京13區的48萬多人與鳥取1區的23萬多人都是選出1席議員，報導說，這兩區的1票選票價值差距（格差）達約2.09倍，比4年前大選最高差距的1.98倍多出0.11的百分點，再次擴大到2倍以上。

時事通信社報導，日本最高法院曾做出判例，指出過去2009年、2012年與2014年的眾院大選選票格差超過2倍，是「違憲狀態」。

2017年大選時曾調整小選舉區範圍與選區數量，讓選票格差縮小為不到2倍，不過本屆大選又有31個小選舉區格差達2倍以上。

眾院議員選舉區劃定審議會從今年7月起討論選區重劃，預定明年6月前向首相提出修改選區建議案。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1101020

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