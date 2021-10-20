芭蕾藝術落地生根 台灣芭蕾舞團計畫南遷落腳藝術港都
高雄市除了富有在地文化特色的市容外，近幾年也積極地推廣及發展南台灣的藝術環境。台灣芭蕾舞團近3年屢次南下高雄演出，包含「布拉姆斯第一號鋼琴協奏曲」、「蕭泰然D調小提琴協奏曲」等，南部民眾的熱情使舞團藝術總監萌生南遷至高雄的計畫。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-10-20 14:13:06
藝術總監莊媛婷表示，「台灣芭蕾舞團」於2017年成立，希望透過表演經驗的累積，讓台灣的民眾更認識芭蕾舞。舞團創團至今，積極前往台灣各個角落推廣芭蕾藝術，舞者們克服各種不同場地的限制，所預備的演出節目穿插舞者日常培訓、芭蕾發展歷史等內容。今年10月初於衛武營演出《布拉姆斯第一號鋼琴協奏曲》的大型舞蹈展演，吸引近千觀眾觀看，演出前也舉辦了戶外的親子芭蕾體驗，透過簡單明瞭的方式，讓小朋友與民眾更加認識芭蕾這項藝術。
近3年舞團屢次南下高雄演出，2019 在衛武營榕樹廣場演出「蕭泰然D調小提琴協奏曲」，獲得來自觀眾們的高度正面回響，3場免費推廣演出，超過6000名觀眾，不受場地限制(現場席地而坐或是站立)，觀賞完整近2小時表演。
除了歸屬感外還有滿滿的感動，台灣芭蕾舞團南遷計畫中，藝術總監莊媛婷表示，將以支付全薪的職業舞團為目標，除了讓台灣芭蕾藝術人才能夠落地生根，讓更多台灣熱愛芭蕾的藝術家，擁有更多被看見的機會，也能為旅外台灣舞者創造返家之路。