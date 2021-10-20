北北基整併要雙北「別都捏在手上」　林右昌：民意說了算

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新北市長侯友宜認為，一個國土規劃都要從上位來思考，「不是單一人或是誰來說了算」，必須要考量整體的國家的發展的策略，不是想到哪裡就做到哪裡；台北市長柯文哲則直言，台灣的國土規劃甚至行政區重劃需要慎重考慮，千萬不要因為選舉到了，搞什麼縣市合併升格，在已經不太健康的6都架構上，還在加什麼第7都，這個不可取。
林右昌言論一出，立即引發各界議論，林右昌昨天在市政會議後表示，柯文哲和侯友宜是全台灣最有權、最有勢、最有資源的人，「該適時放手就適時放手，不要什麼東西都要捏在自己的手上」，這對民眾不一定是最好。
隨後林右昌也在臉書發文重新闡述理念，他表示，此次提到合併方案的關鍵在於「縣市平權」，新北海岸七區人口只占新北市的2.9%，實際上也是偏遠中的偏遠區。金山到板橋要57公里、貢寮到板橋是72公里，這些地區傳統上就屬於基隆生活圈，居民不管就學、就醫或消費大都在基隆，水電也是台水跟台電基隆區處在服務，平常跟新北市的行政中心板橋一點關係都沒有。
林右昌說，自己想只要縣市能夠平權，大家都是直轄縣市，未來整併之後還是一樣是直轄市，身分上不會有任何改變，與基隆市整併升格之後一樣是直轄市身分地位，但是資源卻大不相同，讓新北市七區從邊陲區變成共同生活圈的中心；自己也贊成新北市侯市長所說「這不是一個人說了算」，而是「民意說了算」，如果民眾有所期待，希望生活圈能夠更完整、更便利的話，希望柯市長跟侯市長能夠放手育成。
林右昌說，猶如汐止跟台北市整併其實是很多人的期待，也討論很久，所以提出來的另一個方案就是汐止、基隆跟台北市整併成大台北市，畢竟汐止區的生活圈也不在板橋，如果今天進行民調，相信汐止多數民眾將會支持跟台北市整併，一定比竹竹併的民調還要高。
至於許多人關切，無論是「大基隆」或「大台北」的整併方案，有沒有意願再次參選?林右昌則強調「成功不必在我」，他表示，兩個方案對基隆都好，不必用政治角度過度思考，大家反而應該思考怎麼樣對民眾最好，如何讓北海岸、東北角民眾在基隆的生活模式合理化、正常化，包括像汐止、淡水的發展問題，或者是都市環境、交通的問題一直沒辦法解決，其實跟行政區劃都有關係，真的都應該通盤檢討並好好思考規劃。