特企／促台商「錢進」中美洲物流樞紐　舉辦線上說明會

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外交部長吳釗燮表示，瓜國投資環境優勢除良好的經商環境、物流及旅遊業蓬勃發展，更與台灣、美國、歐盟等近50個國家簽有12個自由貿易協定享有優惠關稅。台灣是瓜國在亞洲的第四大市場，2020年5月生效的「台瓜優質企業相互承認協議」，更有助雙方出口貨物於對方國家進口時快速通關。同時，瓜國政府也致力於技術提升及成為區域營運中心等，目前國內擁有8座自由經濟特區可享有租稅優惠措施，也是我國廠商拓展歐美市場的最佳起點，2020年瓜國對台出口更逆勢成長15.3%。
經濟部長王美花提到，自從2006年7月生效的「台瓜自由貿易協定」，雙邊貿易除了穩定成長之外，目前瓜國已經是台灣第2大蔗糖進口來源國。例如台灣好喝的珍珠奶茶裡，有1/5的蔗糖，是來自於瓜地馬拉。尤其帶有特殊帶有花果香氣的精品咖啡豆，更是台灣咖啡市場的寵兒。而對瓜投資方面，目前台商扎根食品加工、紡織品配件製造、營造業與進出口貿易等，均已為瓜國中小企業創造經濟榮景。
瓜國外交部長布羅洛（Pedro Brolo）及經濟部長馬洛夫（Antonio Malouf）分別指出，位居中美洲交通樞紐的瓜國是區域經貿的動力引擎，由政府、企業及民間三方共同集思的「瓜地馬拉永不停止」計畫，目標利用近岸外包產業（Nearshoring）吸引更多高附加價值的產業投資進駐，如醫藥、電子設備及商業流程委外服務（BOP）等產業，除建立區域供應鏈確保供貨外，瓜國物流中心距離美國走空運只需2.5小時，更聚集中美洲第二大的海運貨量。這些利基在2021年替瓜國達到9.42億美元的新投資和再投資金額。瓜地馬拉競爭力委員會（PRONACOM）也提供台灣廠商整合性服務，包含勘察及軟著陸服務，期盼透過這些辦法吸引更多台灣投資，為台商在瓜國製造的產品尋找新市場，並協助在地中微小企業成長。
說明會由瓜地馬拉首都瓜地馬拉市長季紐斯（Ricardo Quiñonez）及瓜地馬拉兩大經貿推廣單位：競爭力委員會（PRONACOM）及出口業者協會（AGEXPORT）代表針對國家宏觀經濟發展計畫及瓜國優勢產業等，如近岸外包工程的區域鏈計畫、中美洲物流中心及能源設備等基礎建設、加工製造等主題詳盡介紹。亦邀請我國外交部國際合作及經濟事務司王巧瑩科長就我國鼓勵業者赴有邦交國家投資補助辦法進行說明，補助措施包含考察機票、設廠補助及貸款利息補貼等，金額最高可達新台幣兩千萬元，歡迎台商企業多加利用！