農遊高雄加碼獎不完 高市府放大農遊券好玩爽吃拿大獎
農遊劵將於10月25日起跑，預計發出面額888元146萬張，高雄市農業局今(20)日也加碼推出農遊券3重送，民眾凡持農遊券、五倍券消費滿500元，即加碼送100元高雄券，滿1000，送200，以此類推。其中農遊券免登錄即可有機會抽gogoro電動機車、免費吃1年農產品，消費滿888元還能拔蘿蔔或採毛豆，或是體驗當一日牧羊人，滿足民眾吃喝玩樂的需求。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-10-20 21:00:00
為搶食這塊大餅，今年高市府與農民團體合作再加碼搶攻農遊券商機，先後將祭出好康三重送：第一重送，市府端出滿滿誠意，加碼買五送一，等於直接送20%。消費者至可使用農遊劵且為高雄券之合作發放店家使用農遊券或紙本振興五倍券，消費滿500加碼送100元高雄券，滿1000元送高雄券200元，以此類推，隨換隨用。
第二重送，凡於高雄市消費農遊券，免登錄直接抽大獎，除了最大獎有gogoro電動機車、爽吃農產品一年份外，還有月月抽液晶電視、3C、農特產品，以及各類精美好禮超過600份的大獎等著你。
第三重送，除上述優惠外，各農遊券商家無不攪盡腦汁搶攻大餅，以農村旅遊的最大集中地旗美地區為例，美濃農會順勢推出持農遊劵到超市消費滿888，加碼送冬季最夯農遊活動，讓您1家4口當白玉蘿蔔或毛豆股東，11、12月到美濃拔蘿蔔或採毛豆。
民眾到高市消費農遊券，還能免登錄直接抽大獎，最大獎有gogoro電動機車、爽吃農產品1年份外，還能月月抽液晶電視、3C、農特產品，及超過600份精美好禮。到橋頭區水流莊牧場使用農遊劵消費滿888元，免費加送「一日牧羊人體驗」，可餵食牧草及照顧羊嫩咩。到美濃農會超市消費滿888，加碼送冬季最夯農遊活動，11、12月到美濃拔蘿蔔或採毛豆。