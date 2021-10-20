鴻海攜裕隆推電動車拚區域製造　工商大老喊台灣的驕傲

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此外，劉揚偉也談到區域化製造布局，鴻海以BOL（構建運營本地化）營運模式，包括在中國大陸與吉利集團合資、在東南亞與泰國國家石油（PTT）合資、在美國購買電動卡車新創公司Lordstown的廠房與設備，未來也規畫布局歐洲市場，規畫間接與德國車廠合作，接著印度和南美市場也是布局方向，墨西哥有機會列入考量，均採用BOL營運模式，規劃在2024年底前布局到位。
至於怎麼看台灣電動車產業發展，他認為以往台灣發展汽車，引擎是難以突破的門檻，電動車則以電池、電機與電控等3電系統為主，不再需要引擎，而是透過馬達和電池驅動動力，搭配電動車需要整合半導體晶片與智慧化的軟體與聯網功能，也因此，三電、半導體和軟體，這些都是台灣資通訊業者切入電動車領域的重要契機。
面對電動車，傳統車廠有觀念上的挑戰及相對封閉的體系，劉揚偉說鴻海參加的MIH電動車平台聯盟，車廠可自由選擇與多家業者直接合作，透過開放標準提升開發速度與降低成本；MIH成員不再替傳統車廠打工。
對於台灣電動車發展，三三會理事長林伯豐在會中也表示電動車發展是必須，全世界都在追求，這是必須要做、也是趨勢，而鴻海與裕隆結合做電動車對台灣是正面的，同時也是台灣的驕傲。
至於全球晶片荒是否會影響電動車市場，林伯豐說台灣本來就是晶片生產大國，只要市場有需要，期內就可配合生產製造，目前是因疫情影響，讓供應鏈配合無法十分順暢，若疫苗覆蓋率更高，經濟發展動能更順暢，這問題就可以解決。
他也提到台灣目前最大挑戰應該就是能源政策，能源政策過去核電從12減到現在的8，將來到2025年核電將取消，台灣會限電，對工商業發展是負面的，而同時中國大陸興建13座新的核電廠，日本也增加核能發電，台灣應考慮以核能為備用電源發電，讓台灣不至於缺電或不合理電價。
此外，他說，台灣移動碳排放占比滿大的，也就是汽車排放，若可改用電動車，減少碳排放是正確發展，能源政策需重新檢討，核電與綠電應同時受到重視。