黃國書曾當線民引震撼　蔡英文：應深究國民黨的威權手段

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蔡英文說，轉型正義真正的用意，並非清算，更非鬥爭，而是讓威權統治機關所犯下的過錯，可以被揭露，讓受害者可以清楚歷史的真相，讓社會在充分理解當年傷痛的歷史之後，找到和解的可能，並且讓這個國家可以繼續作為一個共同體，往前走下去。
蔡英文表示，面對真相、釐清責任、修復創傷，台灣社會才能走向共同的未來。這是轉型正義的真諦，也是民進黨執政後推動轉型正義最核心的初衷。
蔡英文表示，過去幾天，有黨內從政同志坦承面對過去曾經參與國民黨政府的監控行動，當事人也為了年輕時所做的事情負起政治責任。 她知道這個事情令許多支持者都感到震驚，但也是台灣要面對轉型正義必經的過程。而此刻，大家也更應該深究，當年的國民黨威權體制是透過怎樣的手段，讓一般民眾、年輕學子成為威權控制的協作者，成為加害體系的一環。
蔡英文說，她想提醒大家，在當年戒嚴的肅殺氣氛之下，許多民進黨的前輩用生命做賭注，集結台灣人的智慧和勇氣，創立了民進黨。從戒嚴到解嚴，從黨外到民進黨，台灣人用無比堅定的意志力突破黨禁，推動台灣民主化，以及政黨輪替。 這證明許多同志在面對國民黨的眾多陰謀手段下，依然克服困難，實現對人民的承諾。用民主凝聚共識，用團結守護台灣，這就是民進黨最珍貴的精神和價值。
蔡英文表示，如果不同意黨國威權體制在30年前對台灣所做的事情，現在國人更應該團結起來，把這一步走好走穩，絕對不能讓威權遺緒，刻意扭曲轉型正義的實質意義及重要性，摧毀了從戒嚴時期以來，民主先進們共同努力的成果。