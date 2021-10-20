NBA／勇士簽到寶了？替補中鋒戰湖人正負值全場最高
長相看起來有點像David Lee，Nemanja Bjelica打法球風卻有點像馬刺冠軍功臣Boris Diaw，而今(20)日他在勇士首秀的表現，可說是兼顧兩者的特性，讓便宜簽下他的球團如今應該是笑得合不攏嘴。
記者黃建霖/綜合報導
2021-10-20 16:11:29
出生於塞爾維亞、有208公分的Bjelica，雖然是在2010選秀大會上被巫師以第2輪的5順位給簽下，但直到2015-16賽季才在NBA首次出賽。而球迷對他印象比較深刻得應該是在國王時期，他在那3季場均出賽24.2分鐘，能得到10.1分5.7籃板2.3助攻。
今年被勇士給簽下，Bjelica因為James Wiseman的傷情，應該能得到不少進攻機會。而此役面對內線強大的湖人，相比偏藍領的Kevon Looney，擁有投射、策應和持球進攻的前者，明顯在場上打得更加出色。
2021-22賽季的開幕戰，Bjelica出賽25分鐘，攻下15分11籃板4助攻的數據，同時正負值為球隊最高的+20，完全超出了球隊對他的預期。而且他本季的薪資僅有208萬美元，如果他能保持表現，那這筆簽約可說是CP值超高。