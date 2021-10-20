高市毒防局首創　推動藥癮者就業一條龍服務

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毒防局長林瑩蓉強調，技能培訓應優先就業媒合，藥癮者在投入職場前，應先給予職前評估、職能體驗及職前訓練做為緩衝，降低不適應職場的衝擊，同時以給釣竿而非給一簍魚的概念進行培力，強化藥癮者的穩定就業基礎。
方舟就業協會長期培力身心障礙者及遊民，提供職訓及庇護商店資源，藥癮者亦屬就業不易族群，毒防局與該會合作，安排簡易上手的調製飲料體驗課程，增進個案認識職業性向，提升職業技能，也能在調製飲料中找到樂趣、抒壓身心，並培養健康生活方式，方舟就業協會在完成職前訓練後，也會提供就業機會給完訓的學員。
今天有10位毒防局個案參與課程，有學員表示，這次是學調「小芋圓奶茶」，發現很有學問，常冰、去冰、熱飲都有做法的差異，還要注意食材原料、容器挑選、火候與食材配比及沖泡時間等細節，才能做出好喝的飲品，當喝下自己親做的飲料，感受到付出努力的甜美回饋，覺得好滿足喔！
毒防局再次放送，10月27日麵包烘焙、11月3日手沖咖啡、11月10日手工皮件製作、11月17日木作家具等多項職能體驗課程，歡迎撥打毒防諮詢專線0800770885洽詢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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