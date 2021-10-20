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高市毒防局首創　推動藥癮者就業一條龍服務

▲為提升藥癮者順利復歸社會，高市毒品防制局首創推動「就業一條龍服務」。（圖／高市府毒防局提供）
▲為提升藥癮者順利復歸社會，高市毒品防制局首創推動「就業一條龍服務」。（圖／高市府毒防局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2021-10-20 20:37:33

為提升藥癮者順利復歸社會，高雄市政府毒品防制局首創推動「就業一條龍服務」，垂直提供從職前評估、職業訓練到就業媒合的三合一服務，讓個案能順利銜接職場投入就業，因此毒防局除了找師資自辦職能體驗課程，還與勞工局、毒防基金會合作就業服務，更與民間就業服務單位攜手，培力藥癮者。

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▲林瑩蓉強調，技能培訓應優先就業媒合，強化藥癮者的穩定就業基礎。（圖／高市府毒防局提供）
▲林瑩蓉強調，技能培訓應優先就業媒合，強化藥癮者的穩定就業基礎。（圖／高市府毒防局提供）
毒防局此次與高市方舟就業服務協會共同辦理「職場贏家技能體驗活動」三場次，包括飲料調製、麵包烘焙、手沖咖啡的職能體驗與職前訓練，藥癮者由毒防局個管師及家屬陪同，學習體驗職訓課程，藉由實務操作發掘職涯興趣、培養技能，提升藥癮者的求職動力，以利穩定投入職場。

▲毒防局與高市方舟就業服務協會共同辦理「職場贏家技能體驗活動」三場次。（圖／高市府毒防局提供）
▲毒防局與高市方舟就業服務協會共同辦理「職場贏家技能體驗活動」三場次。（圖／高市府毒防局提供）
毒防局長林瑩蓉強調，技能培訓應優先就業媒合，藥癮者在投入職場前，應先給予職前評估、職能體驗及職前訓練做為緩衝，降低不適應職場的衝擊，同時以給釣竿而非給一簍魚的概念進行培力，強化藥癮者的穩定就業基礎。

方舟就業協會長期培力身心障礙者及遊民，提供職訓及庇護商店資源，藥癮者亦屬就業不易族群，毒防局與該會合作，安排簡易上手的調製飲料體驗課程，增進個案認識職業性向，提升職業技能，也能在調製飲料中找到樂趣、抒壓身心，並培養健康生活方式，方舟就業協會在完成職前訓練後，也會提供就業機會給完訓的學員。

▲毒防局與高市方舟就業服務協會共同辦理「職場贏家技能體驗活動」三場次。（圖／高市府毒防局提供）
▲毒防局與高市方舟就業服務協會共同辦理「職場贏家技能體驗活動」三場次。（圖／高市府毒防局提供）
今天有10位毒防局個案參與課程，有學員表示，這次是學調「小芋圓奶茶」，發現很有學問，常冰、去冰、熱飲都有做法的差異，還要注意食材原料、容器挑選、火候與食材配比及沖泡時間等細節，才能做出好喝的飲品，當喝下自己親做的飲料，感受到付出努力的甜美回饋，覺得好滿足喔！ 

毒防局再次放送，10月27日麵包烘焙、11月3日手沖咖啡、11月10日手工皮件製作、11月17日木作家具等多項職能體驗課程，歡迎撥打毒防諮詢專線0800770885洽詢。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 
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