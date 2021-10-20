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人權會：樂見精神衛生法速修法　應兼顧人權保障

▲司法院秘書長林輝煌與法務部長蔡清祥昨晚討論刑事訴訟法修法課題，經6小時餘挑燈夜戰，決定草案原制度「緊急監護」暫改為「暫行安置」，由檢察官執行。（圖／NOWnews資料照，記者林柏年攝）
▲司法院秘書長林輝煌與法務部長蔡清祥昨晚討論刑事訴訟法修法課題，經6小時餘挑燈夜戰，決定草案原制度「緊急監護」暫改為「暫行安置」，由檢察官執行。（圖／NOWnews資料照，記者林柏年攝）

中央社

2021-10-20 18:09:28

（中央社記者陳俊華台北20日電）國家人權委員會今天說，對儘速修正精神衛生法樂見其成，但司法精神病房與醫院的具體運作規劃，應符合身心障礙者權利公約（CRPD）要求，監護處分相關修法應兼顧人權保障。

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精神障礙者犯罪引發社會擔憂，近日出現有關精神障礙者觸法後處遇制度的討論，司法院秘書長林輝煌與法務部長蔡清祥昨晚6時討論刑事訴訟法修法課題，經6小時餘挑燈夜戰，今天凌晨達成共識，決定草案原制度「緊急監護」暫改為「暫行安置」，由檢察官執行。

人權會透過新聞稿表示，2017年進行CRPD初次國家報告審查，結論性意見指出，精神衛生法部分規定違反公約，建議立即修法；2022年將進行CRPD第2次國家報告國際審查，但至今行政院仍未提出修法版本。

人權會說，8月公布的「CRPD第二次國家報告獨立評估意見」中，已表達精神衛生法修正刻不容緩的立場。日前行政院長蘇貞昌表示，本會期將提出行政院修法草案，人權會樂見其成。

行政院在社會安全網第二期計畫的重要事項，包括強化社區精神醫療資源與支持服務、提升矯正機關精神醫療照護，建立社區銜接機制，人權會認為，這些政策措施有助於落實CRPD。

人權會指出，行政院將設置6處司法精神病房，並新設1所司法精神醫院，作為安置受監護處分者的專門處所，人權團體與身心障礙團體仍有疑慮，進而擔憂是否將造成以治療精神障礙者為名義的長期監禁問題。

人權會呼籲，司法精神病房與醫院的具體運作規劃，應符合CRPD的要求。

人權會表示，近年數起刑事案件造成社會震撼，為回應民意，行政院擬修法取消監護處分5年上限，司法院擬增訂判決前緊急監護；法務部與司法院已達成部分共識，相關法案正在立法院審議中。

但人權會認為，監護處分相關修法，除回應民意外，更應兼顧人權保障。

對立法院將逐條討論相關法案，人權會建議，如果要取消監護處分合計年限，應明文規定監護處分延長次數的限制要件，且隨著監護處分時間延長，宜提高法官審查的頻率，以符合正當法律程序原則。

人權會說，相關配套措施應參考聯合國發布的「身心障礙者的人身安全與自由準則」與「障礙者近用司法之國際原則與指引」；涉及身心障礙者權利的法案與政策，應徵詢身心障礙者及相關代表組織意見。

在修法完成前，人權會表示，相關政府部門仍應妥善運用現有司法與醫療資源，以發揮保障人權功能，並完備社會安全網的建置。（編輯：康世人）1101020

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