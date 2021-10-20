人權會：樂見精神衛生法速修法　應兼顧人權保障

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人權會透過新聞稿表示，2017年進行CRPD初次國家報告審查，結論性意見指出，精神衛生法部分規定違反公約，建議立即修法；2022年將進行CRPD第2次國家報告國際審查，但至今行政院仍未提出修法版本。
人權會說，8月公布的「CRPD第二次國家報告獨立評估意見」中，已表達精神衛生法修正刻不容緩的立場。日前行政院長蘇貞昌表示，本會期將提出行政院修法草案，人權會樂見其成。
行政院在社會安全網第二期計畫的重要事項，包括強化社區精神醫療資源與支持服務、提升矯正機關精神醫療照護，建立社區銜接機制，人權會認為，這些政策措施有助於落實CRPD。
人權會指出，行政院將設置6處司法精神病房，並新設1所司法精神醫院，作為安置受監護處分者的專門處所，人權團體與身心障礙團體仍有疑慮，進而擔憂是否將造成以治療精神障礙者為名義的長期監禁問題。
人權會呼籲，司法精神病房與醫院的具體運作規劃，應符合CRPD的要求。
人權會表示，近年數起刑事案件造成社會震撼，為回應民意，行政院擬修法取消監護處分5年上限，司法院擬增訂判決前緊急監護；法務部與司法院已達成部分共識，相關法案正在立法院審議中。
但人權會認為，監護處分相關修法，除回應民意外，更應兼顧人權保障。
對立法院將逐條討論相關法案，人權會建議，如果要取消監護處分合計年限，應明文規定監護處分延長次數的限制要件，且隨著監護處分時間延長，宜提高法官審查的頻率，以符合正當法律程序原則。
人權會說，相關配套措施應參考聯合國發布的「身心障礙者的人身安全與自由準則」與「障礙者近用司法之國際原則與指引」；涉及身心障礙者權利的法案與政策，應徵詢身心障礙者及相關代表組織意見。
在修法完成前，人權會表示，相關政府部門仍應妥善運用現有司法與醫療資源，以發揮保障人權功能，並完備社會安全網的建置。（編輯：康世人）1101020