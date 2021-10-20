北市第12期疫苗亂象 議員揭原因：醫療院所、量能沒增加
新冠肺炎疫情在台灣逐漸趨緩，而近日台灣施打疫苗的進度也持續前進中。不過針對第十二期疫苗預約與施打，台北市卻傳出施打的醫療量能不及中央開放的預約數，也讓台北市長柯文哲與副市長蔡炳坤數度抱怨。對此國民黨台北市議員徐巧芯在議會質詢柯文哲時，點出「醫療院所數量不足、院所的施打量能沒增加」才導致這樣的亂象。
記者丁上程／台北報導
2021-10-20 15:38:39
蔡炳坤今（20）日上午臨時召開記者會，並且公布第十二期疫苗預約與施打相關數據。蔡炳坤表示，中央開放了41萬人具有資格者能夠預約施打疫苗，不過第一階段的施打時間內，北市最多只有21萬人的施打量能，無法讓有資格者都能夠施打到疫苗；而到了第二階段，北市將醫療量能提升到33萬時，中央開放的人數卻只剩下18萬人，等於是分配人數相對不平均。
不過下午柯文哲進入議會進行總預算專案報告，並在報告後接受議員質詢時，徐巧芯就質疑問題的癥結點在於「能夠施打疫苗的醫療院所數量沒有增加」以及「各個醫療院所的施打量能也沒增加」，並且質疑北市府與中央溝通不良。對此柯文哲也表示是溝通的問題，不過也質疑中央疫苗政策不夠清楚，才會導致這樣的情況發生。
國民黨台北市議員游淑慧質詢時，也質疑北市府的醫療量能「難道真的這麼低嗎？」對此柯文哲也坦言，北市府是可以動員更多醫療院所的量能，但以過去的施打經驗來說，原本規劃的量能與實際的都有相當差距，「因此很多醫院不願意多開量能」柯文哲強調，第十二期的開放預約量本來就有問題，「為何不平均分配就好？硬要搞一個41比18。」
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