紅崴觀光工廠嘉年華11/20熱鬧開跑 歡喜來迺庄鬥陣行

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2021府城-紅崴觀光工廠嘉年華路跑活動以「健康路跑」為主，將活動路線安排於台江國家公園裡。民眾可以依自身情況選擇路線(5公里/10公里)，輕鬆的在產能與環保共融的台南科技工業園區中悠遊漫步。報名禮還有LiZi亮子紗多功能科技袖套、紅崴GoodARCH x DEUX聯名MIT精梳棉毛巾、MIT吸濕排汗紀念T恤、紅崴GoodARCH光觸媒抗UV抑菌涼感口罩與活動摸彩券、園遊券等贈品！紅崴科技集團創辦人謝進興表示，LiZi亮子紗多功能科技袖套」榮獲2021年台灣精品、SIIF韓國首爾發明展金牌、IIFME科威特中東國際發明展金牌，擁有台灣新型與美國發明專利的高品質明星商品，豐富的報名禮希望能鼓勵民眾共同參與，一起跑出健康活力！
除了路跑，活動還有「玩體驗」、「迺市集」、「享表演」三大主題內容，共有20個攤位和20台餐車，集結台南6家觀光工廠及特色美食，還提供觀光工廠導覽服務、YOYO家族表演，以及精美好禮摸彩活動，歡迎民眾前來玩觀光、拿好禮、享健康！本次活動由政府與觀光工廠合作，除了為民眾提供假日遊樂的去處，更藉此推廣台南觀光人潮與錢潮，期望成為刺激疫後觀光發展的一大助力，歡迎民眾在11月20日一起跑出健康、跑出活力。活動報名網址：https://tw.goodarch2u.com/news/run