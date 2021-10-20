紅崴觀光工廠嘉年華11/20熱鬧開跑 歡喜來迺庄鬥陣行

疫情逐漸趨緩，台南市經發局與台南市推廣觀光工廠發展協會共同舉辦「台江迺庄歡喜鬥陣走路跑活動」， 11 月 20 日將於於紅崴科技集團－腳的眼鏡足部科學體驗中心盛大舉辦，為後疫情時代的觀光復甦計畫開響第一砲！

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2021 府城 - 紅崴觀光工廠嘉年華路跑活動以「健康路跑」為主，將活動路線安排於台江國家公園裡。民眾可以依自身情況選擇路線 (5 公里 /10 公里 ) ，輕鬆的在產能與環保共融的台南科技工業園區中悠遊漫步。報名禮還有 LiZi 亮子紗多功能科技袖套、紅崴 GoodARCH x DEUX 聯名 MIT 精梳棉毛巾、 MIT 吸濕排汗紀念 T 恤、紅崴 GoodARCH 光觸媒抗 UV 抑菌涼感口罩與活動摸彩券、園遊券等贈品！紅崴科技集團創辦人謝進興表示， LiZi 亮子紗多功能科技袖套」榮獲 2021 年台灣精品、 SIIF 韓國首爾發明展金牌、 IIFME 科威特中東國際發明展金牌，擁有台灣新型與美國發明專利的高品質明星商品，豐富的報名禮希望能鼓勵民眾共同參與，一起跑出健康活力！

▲路跑活動起點-紅崴觀光工廠腳的眼鏡足部科學體驗中心 （圖／紅崴科技集團提供）

除了路跑，活動還有「玩體驗」、「迺市集」、「享表演」三大主題內容，共有 20 個攤位和 20 台餐車，集結台南 6 家觀光工廠及特色美食，還提供觀光工廠導覽服務、 YOYO 家族表演，以及精美好禮摸彩活動，歡迎民眾前來玩觀光、拿好禮、享健康！本次活動由政府與觀光工廠合作，除了為民眾提供假日遊樂的去處，更藉此推廣台南觀光人潮與錢潮，期望成為刺激疫後觀光發展的一大助力，歡迎民眾在 11 月 20 日一起跑出健康、跑出活力。