曼谷疫情趨緩！泰國11月陸續開放觀光　近六成民眾反對

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泰國近一周來每日平均確診新冠肺炎人數約為10413人，相較於疫情高峰時期的兩萬多人大幅下降，因此泰國政府正積極準備在11月1日開放曼谷、巴達雅（Pattaya）和清邁（Chiangmai）等旅遊勝地，屆時已完整接種疫苗的國際旅客可免隔離入境。
泰國總理帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）在10月11日宣布，自11月1日起，初步規劃從10個低風險國家包括英國、新加坡、德國、美國和中國等低風險國家訪泰的旅客，只要完整接種疫苗，在出發前做過核酸檢測，抵達泰國後再次進行檢測，就可以入境泰國且不用隔離。
據了解，如果一切順利，這份名單將進一步在12月1日增加國家數目，希望在2022年1月1日能夠增加更多國家。
隨著曼谷疫情降溫，素萬那普國際機場人流逐漸回升，泰國政府期待11月1日起陸續開放旅客訪泰免隔離後，能有效重振泰國因疫情疲弱不振的觀光產業。
然而，當地近期一份民意調查顯示，多數泰國民眾並不贊成現階段重新開放邊境，擔心大量湧入的國際旅客會使得疫情再度升溫。
泰國川登喜皇家大學（Susan Dusit Rajabhat University）針對1392名受訪的泰國民眾進行調查，結果顯示多數泰國民眾對泰國總理帕拉育將在11月起陸續開放國際旅遊政策持反對意見，其中高達59.86%受訪者明確反對，其餘受訪者則認為目前不是重新開放國境的好時機。
關鍵在於，泰國接種疫苗人口距離70%還有一段距離，仍不足以對抗病毒。據了解，泰國首都曼谷超過65%人口已接種疫苗，但全國接種率僅35%。
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