屏東迎王文化盛典　辛丑年迎王動畫影片讓文化教育紮根

三年一科的迎王平安祭典是屏東重要的宗教文化慶典，屏東縣政府以文化結合觀光推動迎王活動，今科特別製作迎王動畫影片，藉以引導屏東囝仔認識鄉土文化，讓在地文化的幼苗向下紮根傳承。內容有東港鎮東隆宮、南州鄉溪洲代天府、琉球鄉三隆宮每三年一科舉辦迎王平安祭典，縣長潘孟安認為文化必須傳承。

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▲屏東迎王文化盛典動畫影片，藉以引導屏東囝仔認識鄉土文化，並設計學習，讓在地文化的幼苗向下紮根傳承。（圖／屏東縣政府提供, 2021.10.20）

潘孟安指出，在資訊化的時代，讓傳統文化儀典經由動畫影片，讓更多人能夠了解屏東迎王平安祭典文化，同時加強文化教育傳承的功能。

今年為辛丑正科年，三廟迎王平安祭典舉辦時間已定，東港東隆宮 10 月 24 日 至 31 日、南州鄉溪洲代天府 11 月 17 日 至 22 日、琉球鄉三隆宮 12 月 3 日 至 9 日，為期三個月的屏東迎王平安祭典。

屏東縣政府將製作的屏東迎王動畫影片，動畫影片中，介紹東港迎王，東港迎王歷史最悠久，遷王船遶境的陸上行舟相當壯觀，更被文化部指定為國家重要無形文化資產。