屏東迎王文化盛典 辛丑年迎王動畫影片讓文化教育紮根
三年一科的迎王平安祭典是屏東重要的宗教文化慶典，屏東縣政府以文化結合觀光推動迎王活動，今科特別製作迎王動畫影片，藉以引導屏東囝仔認識鄉土文化，讓在地文化的幼苗向下紮根傳承。內容有東港鎮東隆宮、南州鄉溪洲代天府、琉球鄉三隆宮每三年一科舉辦迎王平安祭典，縣長潘孟安認為文化必須傳承。
記者黃正忠／屏東報導
2021-10-20 22:00:00
潘孟安指出，在資訊化的時代，讓傳統文化儀典經由動畫影片，讓更多人能夠了解屏東迎王平安祭典文化，同時加強文化教育傳承的功能。
今年為辛丑正科年，三廟迎王平安祭典舉辦時間已定，東港東隆宮10月24日至31日、南州鄉溪洲代天府11月17日至22日、琉球鄉三隆宮12月3日至9日，為期三個月的屏東迎王平安祭典。
屏東縣政府將製作的屏東迎王動畫影片，動畫影片中，介紹東港迎王，東港迎王歷史最悠久，遷王船遶境的陸上行舟相當壯觀，更被文化部指定為國家重要無形文化資產。
另外，南州迎王是三鄉鎮中唯一不靠海，請王和送王時得到林邊鄉崎峰村海邊進行；最後介紹琉球迎王最出名的「遊縣吃縣、遊府吃府」，展現琉球人的熱情。三年一科的迎王平安祭典，共有十三個科儀，每一科儀都遵循古禮進行，相當的隆重盛大。