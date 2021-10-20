延長線可「串接再拉長」？台電提醒：快拆掉 選購規格曝
高雄城中城大樓火災釀46例死亡，消息震撼全台，也喚起許多民眾對於住宅起火和電線使用上的關注。而對於長年在外租屋的學生、上班族來說，家中備有「延長線」是必要的生活用品，然而除了延長線有些老舊外，以「延長線接延長線」的情況也時有所聞。對此，台電除了強調要避免「延長線接延長線」外，也提醒了4項選購建議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-20 17:15:52
電線走火釀成住宅火警的事件時有所聞，不過對一般民眾來說只要時時注意電線擺放位置、購買前多看、多挑即可安心，而日前台電也透過臉書《電力粉絲團》分享了便利生活的「延長線」選購建議，首先最理想的延長線是具有「額定電壓 125V、額定電流 15A、額定容量 1650W」等三大規格，而購買時若具備「獨立開關」、「過載自動斷電保護」等功能的產品，更可進一步確保用電安全。
此外，對於許多租屋族在家常用「串接」方式把多條延長線相接的作法，台電就警告與單條延長線相比，多個插座與插頭的接點就多個風險，插座變多還可能會把所有插座插滿，一不注意就超過負荷量而引發危險，因此選購前就得先量好所需的長度。
至於該如何避免買到來路不明的黑心產品，只要在購買前確認商品有「商品檢驗標識」，且廠商名稱、地址、規格等資訊都有標示清楚就可防止，另外若家中延長線過於老舊、破損也得及時汰換，民眾可將延長線丟入資源回收處理，以防處理過程發生意外。（編輯：楊智傑）