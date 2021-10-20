力挺陳柏惟 洪申翰籲回鄉投票、周春米：他代表台灣囝仔
台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，近來其持續進行「100小時民主最後一哩路」計畫，徒步行走選區基層，爭取更多鄉親支持。民進黨立委周春米告訴《NOWnews今日新聞》記者，陳柏惟是可以代表台灣的國會議員，鄉親要支持、保護這樣的年輕人；民進黨立委洪申翰也向記者透露，陳柏惟是青年參政的重要案例，只要支持年輕人參政，能回去投票都應該回去投下反對票。
記者黃宣尹／台北報導
2021-10-20 17:39:33
談及罷免陳柏惟的相關議題，周春米表示，陳柏惟是道道地地的台灣囝仔，台灣囝仔本來就不會從小就順遂，也不會說家庭都有能力或者資源，他有很多不同的生活、工作經驗，這就是台灣人很重要的特質，也就是因為有這樣的特質，他才可以在政治領域中捲起一股旋風。
周春米認為，陳柏惟是可以代表台灣的國會議員，現在地方上，大黨用全黨之力、在地用全部資源來打壓、挑戰年輕人，年輕人要展現更多能量，而所有鄉親也要支持這樣的年輕人、保護這樣的年輕人，因為這不只是保護陳柏惟、支持陳柏惟，而是支持土生土長、奮戰不懈的年輕人。
洪申翰說，陳柏惟是這麼多年來，青年參政的一個很重要的案例，尤其陳柏惟的參選，代表是年輕人挑戰的突破，此次罷免雖然一開始好像是用公民團體的姿態，但後面擺明有國民黨跟很多因素，很多人才恍然大悟，這就是保守勢力，也是在打壓青年參政的勢力。從這角度來說，洪申翰認為支持年輕人參政的朋友，能回去都應該回去投下反對票。