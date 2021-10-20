COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

請病假在家寫小說！日公務員「狂賺百萬」遭檢舉　下場曝

▲近期在日本，就有位28歲公務員趁著病假期間，在家創作小說「狂賺進百萬」。（示意圖／取自 pixabay ）
▲近期在日本，就有位28歲公務員趁著病假期間，在家創作小說「狂賺進百萬」。（示意圖／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-10-20 18:05:14

公務員一直被視為穩定性極高的職業，但未來發展性也相當有限。而近期在日本，就有位28歲公務員趁著病假期間，在家創作小說「狂賺進百萬」，後續他遭匿名檢舉也果斷決定離職，消息也引發討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《NHK》報導，日本神奈川縣平塚市有一位28歲員工，聲稱因病需在家休養，從去年7月開始申請留職停薪，在這期間他卻在小說網站發表作品，一共多達256話，更以此出版了4本書，獲得320萬日圓（約新台幣78萬）的收入，他還在自己推特上為小說宣傳發文約1萬次。

▲哈日族賞楓更省，日圓兌新台幣換匯價再探低，台銀日圓現鈔賣出價一度來到0.2831元，創近半年新低價。（圖／NOWnews資料照）
▲日本公務員請病家在家寫小說，賺進上百萬日圓，被發現後立刻選擇離職。（示意圖／NOWnews資料照）
然而到了今年6月份，平塚市役所才收到有人匿名檢舉這位員工，經過調查後確認該員在因病休假期間，私自發表小說並從中獲利，今（20）日也宣布該員工被依違反《地方公務員法》停職6個月。

不過該員工在得知處分的今（20）日，就已經決定自行離職(依願退職)。平塚市職員課也表示「對社會大眾深感抱歉，今後會極力防止類似情況再度發生，以挽回民眾信賴」。

消息曝光後也引發關注，不少網友也紛紛回應「賣太好被忌妒」、「是個人才，但不對的事情還是不能認同，也佩服他果斷離職追夢的勇氣」、「違反規定處分真的沒意見，畢竟規定就是寫在那邊」。（編輯：潘毅）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀