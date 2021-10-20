請病假在家寫小說！日公務員「狂賺百萬」遭檢舉 下場曝
公務員一直被視為穩定性極高的職業，但未來發展性也相當有限。而近期在日本，就有位28歲公務員趁著病假期間，在家創作小說「狂賺進百萬」，後續他遭匿名檢舉也果斷決定離職，消息也引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-20 18:05:14
據《NHK》報導，日本神奈川縣平塚市有一位28歲員工，聲稱因病需在家休養，從去年7月開始申請留職停薪，在這期間他卻在小說網站發表作品，一共多達256話，更以此出版了4本書，獲得320萬日圓（約新台幣78萬）的收入，他還在自己推特上為小說宣傳發文約1萬次。
然而到了今年6月份，平塚市役所才收到有人匿名檢舉這位員工，經過調查後確認該員在因病休假期間，私自發表小說並從中獲利，今（20）日也宣布該員工被依違反《地方公務員法》停職6個月。
不過該員工在得知處分的今（20）日，就已經決定自行離職(依願退職)。平塚市職員課也表示「對社會大眾深感抱歉，今後會極力防止類似情況再度發生，以挽回民眾信賴」。
消息曝光後也引發關注，不少網友也紛紛回應「賣太好被忌妒」、「是個人才，但不對的事情還是不能認同，也佩服他果斷離職追夢的勇氣」、「違反規定處分真的沒意見，畢竟規定就是寫在那邊」。（編輯：潘毅）