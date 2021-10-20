▲ 六強聯手！打造電動車「V2G能源整合管理」解決方案

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該解決方案，由 MIH 領頭，與裕電能源、起而行綠能、聯齊科技、雲高科技、台灣微軟 IoT 合作團隊花 6~7 週時間共同發想，由裕電能源團隊只花 4 週時間，完成開發智慧能源調度管理系統（EMS），包含充放電資訊傳輸及控制功能，整合串接儲能系統與車主端 APP 之 V2G 功能。此外，雲高科技偕同工業富聯（Fii）高效能運算應用研發團隊，共同開發區域型電力預估需求系統，為模擬台電每日電力預估提供備轉的需求量，與裕電 EMS 雙向電力資訊交換傳輸，整體解決方案上架置微軟應用程式市集 Azure Marketplace，期望成為台灣重要備轉電力之一。
MIH 技術長魏國章表示：「我們此次與裕電、起而行、聯齊、雲高共同合作 V2G 能源整合方案，他們各自專業服務領域都擁有專家級知識投入，符合 MIH Smart City Adaptor Layer 開放軟體架構，發揮群體智慧協作專案，齊心合作打造台灣首發之 V2G 平台，展現亮眼的成果。」
微軟雲端暨人工智慧研發集團智能產業雲解決方案亞太區總經理葉怡君表示：「我們很榮幸能夠與裕電能源共同投入電動車能源服務領域，運用了微軟豐富的雲端物聯網創新技術實踐了 V2G 能源整合管理，整合生態圈合作夥伴資源，支援台灣電力調度系統，共同為台灣與全球永續能源發展盡一份心力。」
裕電能源 高秀枝總經理表示：「我們同時身為 MIH 會員，此次團隊能在最短時間內完成開發，非常榮幸能與台灣微軟和鴻海子公司 雲高科技共同合作研發，一起打造電動車充電友善環境。」
「V2G 能源整合管理」解決方案，將有助於電動車成為電網行動化備援電力來源，未來可延伸串接台電電力交易平台，或參與需量競價地日前市場，透過回購電動車回輸電量，讓台灣電力環境加速邁向永續穩定發展之路，也讓電動車車主額外充電優惠。