▲ 最後測試階段締亮眼成績！全新保時捷 718 Cayman GT4 RS 受期待

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保時捷品牌大使暨測試車手 Jörg Bergmeister 駕駛著輕度偽裝的量產車，以 7 分 9 秒 300 的時間內完成了賽道全長20.832公里的紐柏林北環賽道挑戰。718 Cayman GT4 RS 更在 7 分 4 秒 511 內跨越了較短的 20.6 公里單圈賽程，成績比它的小老弟 718 Cayman GT4 快 23.6 秒。這款中置引擎跑車配備了賽車座椅以確保駕駛安全，輪胎則搭配了米其林 Pilot Sport Cup 2 R。此次測試亦有公證人在場確認車輛狀況及車身重量。





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「我們在開發過程中，賦予並保有了 718 Cayman GT4 RS 原始 RS 本色：輕量化結構、更大空力下壓力、更強的動力，當然還有操駕時更進階的動態反應和機械回饋。在紐柏林北環賽道上締造的出色單圈成績，應證了 718 Cayman GT4 RS 駕駛動態方面的明顯進化。」保時捷 GT 產品線總監 Andreas Preuninger 表示。「保時捷顧客和車迷請拭目以待，一部將極致駕馭體驗視為優先首要目標的純粹跑車。」





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「718 Cayman GT4 RS 是一部絕不妥協的動力機器。行駛於山路間的感受如同卡丁車那樣敏捷，但賽道上的表現卻十分穩定與平衡，否則也不可能達成這樣優異的單圈成績。」Jörg Bergmeister 說道。「GT4 RS 是保時捷有史以來最犀利的跑車之一，你一定要親身體驗它扣人心弦的聲浪。」在 718 Cayman GT4 RS 上反覆測試與調整、傾注了超過 500 多個小時的世界級車手補充說明。





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