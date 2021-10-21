俄染疫病歿人數創新高　捷克、斯洛伐克逾3千確診

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莫斯科（Moscow）市長昨天宣布60歲以上未接種疫苗人士須遵守為期4個月的在家防疫限制令；俄國政府並提議關閉工作場所一週，以因應病例快速增加。克里姆林宮把確診激增歸咎於疫苗施打速度緩慢。
捷克今天通報新增3246起COVID-19病例，是4月底以來首度超過3000例。
昨天記錄到的新病例是一週之前的兩倍以上。捷克衛生部數據並顯示，10月初染疫住院人數為249例，到10月19日已增加至620例，且有102人在加護病房。
目前捷克確診和住院人數仍遠低於去年底、今年初疫情最嚴重的高峰期。
截至昨天為止，人口1070萬的捷克已有603萬人完整接種疫苗。政府與衛生官員表示，絕大多數新增確診病例為未接種疫苗人士。
捷克政府預計今天開會討論病例激增問題和可能的措施。
斯洛伐克衛生部數據今天顯示，國內昨天新增3480起COVID-19病例，創下3月9日以來單日最高紀錄。
斯洛伐克是歐洲聯盟（EU）內部接種率偏低的國家之一，在550萬人口當中，只有略超過一半的成人完整接種疫苗。這導致斯國確診增加速度快於若干鄰國，且病例已於9月起激增。
斯洛伐克衛生部表示，昨天透過PCR篩檢偵測到的新病例中，71%的人未接種疫苗；住院病患人數1040人，為5月以來首度超過千人，其中113人在加護病房。
斯洛伐克與中歐其他國家正迎來新一波疫情，各國政府試圖提高接種率。在羅馬尼亞等醫院飽受壓力的國家，接種率也依然很低。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1101020