拒複述蔡英文四個堅持 柯文哲爆氣嗆聲：廢話所以不想唸
總統蔡英文日前在國慶演說中提出「四個堅持」，不過卻遭到台北市長柯文哲直言是廢話，甚至暗酸「只有蔡總統說叫台灣價值，我們說就叫中共同路人」引發各界議論。對此柯文哲今（20）日進入議會接受質詢時，被民進黨議員簡舒培要求重新複述一次蔡英文的說法，柯文哲卻爆氣拒絕，表示「就因為它是廢話所以不想唸啦！」
記者丁上程／台北報導
2021-10-20 18:58:44
簡舒培在質詢時，質疑柯文哲過去批評總統蔡英文國慶演說「四個堅持」是廢話。由於柯文哲更曾表示「只有蔡總統說叫台灣價值，我們說就叫中共同路人」，簡舒培也因此要求柯文哲按照蔡英文演說的內容重新描述一次，看是不是真的會被外界形容成「中共同路人」。不過柯文哲並不打算照辦，數度想表達自己的意見時，卻都被簡舒培打斷。
雙方數度交鋒後，柯文哲也逐漸動了怒，不僅說話越來越大聲，想要藉此壓過簡舒培的氣勢，最後更以近乎大吼的方式嗆聲「民主自由、用網軍、側翼治國是民主自由嗎？黨政軍退出媒體是哪個黨的政見？」更直言「就因為它（四個堅持）是廢話所以不想唸啦！」最後也讓台北市議會議長陳錦祥出面緩頰，希望柯文哲「情緒不要那麼激動」。