巴西參院調查報告：總統應為防疫不當被起訴

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這份長達1200頁報告的主要作者、中間派參議員卡列洛斯（Renan Calheiros）已透露，他至少保留對極右派總統的9項指控，包括「騙術」和「違反人道罪」。
但在小組內部發生內訌後，他在最後一刻宣布撤銷「殺人」和「種族滅絕」的指控。
儘管這些指控很嚴重，但可能僅具象徵意味，因為波索納洛（Jair Bolsonaro）獲得足夠的國會議員支持，得以避掉彈劾程序。而波索納洛的盟友、其任命的檢察總長阿瑞斯（Augusto Aras）也能保護他免受任何起訴。
儘管參院委員會的調查無權提出指控，但其披露的事項可能會產生嚴重的政治影響：報告將送交檢察官、聯邦會計法院，甚至可能送交海牙國際刑事法院（ICC）。已有其他針對波索納洛的投訴在ICC提出。
波索納洛的支持度已降至歷來低點，在明年大選前的民意調查落後左派前領導人魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）。這份報告對於波索納洛來說，將構成另個令他頭痛的問題。
調查報告原定昨天發布，但後來推遲24小時，引發巴西媒體抨擊。媒體已開始洩露報告細節。
在幾位部長、政府高級官員以及企業和醫院管理人員提供證詞後，18日輪到疫情受害者家屬向委員會提交陳述。
計程車司機席瓦（Marcio Antonio Silva）的25歲兒子死於新型冠狀病毒感染，他強忍淚水告訴委員會：「我們應該得到這個國家最高層級的道歉。這無關政治，我們談論的是生命。」
委員會18日還聽取了北部城市瑪瑙斯（Manaus）一名護理師的悲慘證詞，她說她目睹數十名患者死亡，並且在她姊妹也染疫過世後，不得不代為照顧4個孩子。
參院委員會調查了政府在大流行最嚴重時期北部城市瑪瑙斯（Manaus）氧氣嚴重匱乏的情況，以及疫苗採購延誤、波索納洛的反封城言論，還有他一開始稱COVID-19為「小流感」的蔑視態度。
參議員隨後發現疫苗採購有違規行為，引發外界嚴重懷疑案件涉及貪腐。
調查的另個重點在於政府與一些私人保險公司之間的關係。這些公司被控推銷使用羥氯奎寧（hydroxychloroquine）等藥物進行「早期治療」，而這款藥物已被科學證明無效。（譯者：陳怡君/核稿：楊昭彥）1101020