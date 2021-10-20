傳染力恐比Delta強！英國確診增　疑為新變種AY.4.2惹禍

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《BBC》報導指出，專家認為AY.4.2不太可能造成大規模流行，或是突破現有疫苗。雖然目前尚未被列為高關注（VOC）或調查中（VUI）變異株，但其突變可能會為病毒帶來生存優勢。
全世界有數千種不同類型的變種病毒，病毒一直在變異，即使有新版本也並不奇怪。在印度首度發現的Delta變種病毒取代了英國首度發現的Alpha變種病毒，成為英國主要病毒株之後，2021年5月就被列為高度關注變異株。接著在2021年7月，專家發現了Delta子系毒株AY.4.2，且相關確診個案一直在慢慢增加。除了英國之外，美國以及丹麥也曾出現感染病例，以色列衛生部也表示，在境內發現AY.4.2的存在。
AY.4.2擁有感染人類細胞病毒的棘突蛋白中，兩個突變特徵，分別為Y145H和A222V。若是接下來發現突變可能讓AY.4.2更具傳染性的證據，將會把他列為調查中的病毒。若明顯具有更強傳染性，並逃脫染疫禍疫苗形成的免疫力，或可能導致更嚴重的症狀，就會將它列為高關注病毒。不過到目前為止，並無跡象顯示AY.4.2的傳染性大增。
倫敦大學學院（University College London）計算系統生物學教授暨基因研究所所長巴盧（Francois Balloux）表示，AY.4.2可能是一種傳染性略強的病毒株，可傳播性似乎比起Delta變種病毒高出10％至15%。「但與傳染性高出50%至60%的Alpha及Delta相比，根本不算什麼，現階段應靜觀其變，無需驚慌。雖然可能會更具傳播性，但不會像前幾波大流行一般，帶來災難性的後果。」
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