潛在買家不得聘花旗員工？花旗銀：不會阻止正常管道謀職
花旗銀行出售包括台灣等消金業務，台灣部分最後「花落誰家」縣而未定，卻傳出花旗要求潛在買家簽承諾書，即參與實地查核銀行同意與承諾不得雇用花旗銀員工，引發員工不滿，全國金融業工會聯合總會在接獲吹哨者舉報後，也已在９月底向金管會陳請，認為這已違憲違法，要求金管會儘速查明。不過，對此說法，花旗銀行今（20）日回應表示，與事實不符，還說自從宣布出售消金業務以來，陸續有員工轉任其他金融機構，顯示花旗尊重、也不會阻止員工透過正常管道謀職的職涯規畫。
記者顏真真/台北報導
2021-10-20 20:01:14｜2021-10-20 20:07:34
全金聯祕書長韓仕賢指出，他們是在9月27日行文給金管會，並在10月12日向銀行局副局長童政彰提示一些資料，想知道銀行局的作法，據了解金管會也有詢問花旗管理階層，但感覺就是避重就輕，只是金管會說需要時間調查，由於每年全金聯都會與金管會主委座談，今年訂在10月28日，全金聯希望在這之前銀行局能回覆調查的結果及如何處理。
韓仕賢強調，對於花旗出售消金業務，「我們沒有意見，只要符合併購法規」，但「限制員工工作權」是全金聯最在意的，內部也詢問過法律顧問及勞動法律師，也覺得這樣做可能有違憲及違法民法第71條及第72款。他也再次重申「我們真的沒有要擋這案子」，但如果業者間真的做這樣的約束，全金聯就會提出抗議。
目前傳出花旗消金出售案可能在10月底進行出價，潛在買家有4、5家，據傳可能有國泰世華銀行、台新銀行及台北富邦銀行等。不過，在出價前傳出這樣的事情，韓仕賢透露，這是有人看不下去，在得知業者間與花旗有這樣的約款很氣憤，由吹哨者向全金聯陳舉報，韓仕賢也認為怎會有這種限制，買不成就不能用花旗員工，這樣等於阻斷花旗員工出路，因此，希望10月28日以前金管會能給一個答案，如果查到真的有，也要知道後續如何處理。
不過，花旗（台灣）銀行今日回應表示，對於近來一些關於本行限制員工轉職的不正確且誤導的消息，在此澄清相關陳述與事實全貌不符。誠如花旗一再重申，保障員工工作權與發展前景是本行宗旨，所以花旗在審酌買家時，始終將買家願意承諾給員工的工作條件和就業保障作為重要考量。同時，花旗也尊重所有員工個別的職涯規劃，自從宣布出售消金業務以來，陸續有員工轉任其他金融機構，這顯示了花旗尊重、也不會阻止員工透過正常管道謀職的職涯規畫。