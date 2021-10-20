城中城罹難者頭七　陳其邁陪同祈願　宗教團體辦超渡法會

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佛光山在火災發生後第一時間即動員法師及佛光人前往協助，並在今天及明天分別舉辦「三時繫念超渡法會」及「金剛寶懺法會」，為亡者超渡，場面莊嚴哀戚。「三時繫念法會」是佛教殊勝法會，由心保和尚及慧義法師、慧喜法師等三師主法，希望藉此法會願亡者解脫痛苦，往生西方淨土，讓生者心安、亡者靈安。今天頭七法會除佛光山外，另有道教大寮區八德宮及前鎮區籬仔內代天院道士，也帶領信眾參與。
在傷者醫療救治方面，陳其邁表示，目前11位在加護病房，患者生命跡象都非常穩定，也逐漸康復中，16位在一般普通病房，總計有27位患者，他也請醫療專家小組特別針對患者提供最好的照護，請家屬與市民朋友放心。另外，家屬或住民生活安置計畫也持續進行中。在各界善款部分，陳其邁指出，目前累計總共有6,561筆捐款，累計金額 1億5,168萬元，因在治喪期間，相關規劃將等後事處理完後，他將立刻與大家報告。
光覺心靈文教協會則是在城中城發放物資，計提供愛心西點餐盒共3000份，及200箱泡麵。即日起每天下午6點於城中城急難救助中心發放，每日100份，只要是城中城居民、府北里里民、現場急難中心警消、社工皆可領取。光覺心靈文教協會表示，現場常常會看到有火災生還者的啜泣，在發放物資時也耐心傾聽每個受難者的故事，並給予鼓勵及安慰災民，多一點關懷，大家一起攜手度過這個不幸，重新再出發。