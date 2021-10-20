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金宣虎形象一夕崩！網點名「2韓星」最衝擊：史詩級的扯

▲韓劇《Start-Up：我的新創時代》中飾演男二韓志平的「金宣虎」，因劇中反差魅力引起網友熱烈討論。（圖／取自Netflix）
▲韓劇《Start-Up：我的新創時代》中飾演男二韓志平的「金宣虎」，因劇中反差魅力引起網友熱烈討論。（圖／取自Netflix）

編輯中心/綜合報導

2021-10-20 20:40:22

南韓演員金宣虎日前遭前女友以6800字毀滅式爆料，控訴他誘逼墮胎、騙婚，暖男形象一夕崩壞，而金宣虎也在噤聲4天於今（20）日發出道歉聲明，坦承傷了舊愛，消息曝光後不僅固定出演的綜藝節目、預定好的電影緊急切割換角，粉絲們更相當衝擊。對此，有網友就好奇有哪些韓星負面消息最讓人感到衝擊，而話題掀起熱議後，眾人也點出韓國演藝圈中2名韓星被認為是「史詩級的扯」。

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金宣虎靠著出演 《海岸村恰恰恰》的男主角「洪班長」，演藝事業攀上巔峰，原本安排工作滿檔，如今醜聞遭爆出後，暖男形象再也回不去，連下一部作品在哪都成了未知數。《Dcard》論壇中的追星版也因此相當震驚，紛紛討論「哪些韓星的負面消息，讓你印象最深刻？」

▲金宣虎好不容易爬到男一，前女友的爆料恐怕毀掉他的演藝事業。（圖 / 金宣虎IG）
▲金宣虎好不容易爬到男一，前女友的爆料恐怕毀掉他的演藝事業。（圖 / 金宣虎IG）
其中一名女網友就表示，最讓自己震驚的是曾紅極一時、待過天團東方神起的朴有天，他在2016年涉嫌廁所性侵案，儘管最後洗白獲判無罪，但卻因反咬誣告敗訴導致名聲也一落千丈；沒想到曾喊過要退出演藝圈的他，後來又與前未婚妻吸毒被判緩刑，又想著復出撈錢，更在疫情嚴峻時飛到泰國辦見面會，事後還有粉絲曬出被他邀約3P的對話截圖證明。

另一個讓人不可置信的就是南韓天團BIGBANG前成員勝利，由於涉嫌性交易、安排性交易、性暴力、洗錢、掏空公司資產、食品違反法、慣性賭博、違反國際交易法、教唆打人等多項罪名，不少網友對他私下的那一面感到心寒，原PO更透露心聲「買過很多張BIGBANG的專輯，去過兩場演唱會，至今心情仍複雜，原來我曾喜歡過的明星私底下是這樣啊！只希望大家都做善良的人吧！」

▲勝利今被軍法判處3年有期徒刑。（圖／達志）
▲勝利被軍法判處3年有期徒刑。（圖／達志）
而該名網友盤點的兩名韓星也被眾多網友點頭認同，認為的確是得知負面消息後最衝擊的代表，「這兩位真的是史詩級別的扯，在我心裡目前沒有人能超過他們兩個」、「我覺得是勝利，背後故事很驚悚，之前有YouTuber在講他那間夜店的事件，看完起雞皮疙瘩」、「這兩位真的都很扯，尤其是勝利，明明很聰明卻用在錯的地方」、「勝利，其實早就從其他成員的玩笑中感覺出來他私底下可能有點什麼，但被告的項目也太多了，完全超乎想像的各種罪惡」。（編輯：楊智傑）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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