金宣虎形象一夕崩！網點名「2韓星」最衝擊：史詩級的扯

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其中一名女網友就表示，最讓自己震驚的是曾紅極一時、待過天團東方神起的朴有天，他在2016年涉嫌廁所性侵案，儘管最後洗白獲判無罪，但卻因反咬誣告敗訴導致名聲也一落千丈；沒想到曾喊過要退出演藝圈的他，後來又與前未婚妻吸毒被判緩刑，又想著復出撈錢，更在疫情嚴峻時飛到泰國辦見面會，事後還有粉絲曬出被他邀約3P的對話截圖證明。
另一個讓人不可置信的就是南韓天團BIGBANG前成員勝利，由於涉嫌性交易、安排性交易、性暴力、洗錢、掏空公司資產、食品違反法、慣性賭博、違反國際交易法、教唆打人等多項罪名，不少網友對他私下的那一面感到心寒，原PO更透露心聲「買過很多張BIGBANG的專輯，去過兩場演唱會，至今心情仍複雜，原來我曾喜歡過的明星私底下是這樣啊！只希望大家都做善良的人吧！」
而該名網友盤點的兩名韓星也被眾多網友點頭認同，認為的確是得知負面消息後最衝擊的代表，「這兩位真的是史詩級別的扯，在我心裡目前沒有人能超過他們兩個」、「我覺得是勝利，背後故事很驚悚，之前有YouTuber在講他那間夜店的事件，看完起雞皮疙瘩」、「這兩位真的都很扯，尤其是勝利，明明很聰明卻用在錯的地方」、「勝利，其實早就從其他成員的玩笑中感覺出來他私底下可能有點什麼，但被告的項目也太多了，完全超乎想像的各種罪惡」。（編輯：楊智傑）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110