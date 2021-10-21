北京戰狼外交國際形象下滑　台灣藉軟實力崛起

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特約撰稿人何貴森（Chris Horton）今天在日經新聞撰文表示，哈佛大學的決定可能會引發其他和中國有合作計畫的大學跟進。而這項決定的時間點就在全球多個國家和機構開始調整對中國的態度，並重新思索對台灣看法之際。北京方面已經有人意識到中國面臨重要的形象問題，至少部分是自己造成的。
就在哈佛大學宣布哈佛台北書院的決定後，中國外交部前副部長傅瑩在人民日報撰文表示，中國近年來國際話語權和影響力顯著提升，但也面臨著新的形勢和任務，「我們要進一步加強和改進國際傳播，努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象，為我國改革發展穩定營造有利外部輿論環境，為推動構建人類命運共同體作出積極貢獻」。
何貴森寫道，傅瑩在文中雖謹慎引述中國國家主席習近平的話，但可以被視為對習近平鼓勵的戰狼外交姿態微妙的批評。
反觀台灣在總統蔡英文帶領下，自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，在全球展開魅力攻勢。去年當中國對其他國家販售口罩之際，台灣則是加速生產，並捐贈口罩給全球多個國家。
美國東北州立大學傳播研究副教授岳心怡指出：「台灣成功抗疫，並透過捐贈口罩和相關醫療設備，協助其他國家，有助提高（台灣的）國際能見度，博得海外好感。」
岳心怡表示，中國的戰狼外交和全球爆發晶片短缺，也有助提高台灣的全球知名度。
台灣捐贈口罩的善舉今年有了回報，美、日等受贈國家今年在台灣面臨疫苗短缺時，回贈台灣數百萬劑疫苗。波蘭、立陶宛和斯洛伐克等去年受贈台灣口罩的歐洲國家也贈予台灣疫苗。
何貴森在文中表示，蔡英文總統在雙十演說中提到這種「善的循環。」她說：「去年我們送去的口罩，是Taiwan can help；今年他們送來的疫苗，是『友情的疫苗』，這就是『善的循環』。我要在這裡向國際社會承諾，台灣一定會在國際社會中，做出貢獻，讓『善的循環』不斷地擴散出去。」
台灣一個由政府官員和商界代表65人組成的經貿投資考察團10月20日將展開三國之旅，訪問立陶宛、捷克及斯洛伐克。當中的立陶宛因為和台灣關係趨於熱絡而觸怒中國，促使歐洲聯盟（EU）對台灣展現更大的支持。
歐洲議會前政治顧問、台灣世代智庫高級研究員馮儒莎（Zsuzsa Anna Ferenczy）表示，過去20年，歐洲因為和中國之間的經濟和政治關係深化，而和台灣保持特定的距離。這種情況正慢慢出現變化。
馮儒莎表示，歐洲對台日益友善，對中國則是日益提防。這兩項發展在疫情期間擴大，布魯塞爾看到中國以從上而下、祕密和不友善專制態度，來應對全球公衛問題，台灣則是透過從下而上，透明和寬厚的民主方式。
何貴森在文中表示，過去因為擔心觸怒北京而避免和台灣建立重大關係的印度，最近也開始對台灣熱絡。
2020年，台灣捐贈1百萬個口罩給印度的第一線醫療工作人員，像在其他地區一樣，受到了歡迎。印度和中國的邊界衝突也讓台灣官員有機會透過社群網站的民主團結訊息，在不同層次上連結。
台灣亞洲交流協會訪問學者胡莎娜（Sana Hashmi）表示，蔡英文總統和其他資深官員利用社群媒體觸及印度網友，提高台灣在印度的知名度，效果很好。
胡莎娜說，台灣過去以西方為中心展開民間外交的策略，可能會因為對亞洲鄰國更多的關注而受惠，尤其是印度。
台灣和新德里據報正討論可能的合作，以在印度進行一項規模75億美元半導體製造中心的計畫。
何貴森在文中表示，台灣逐漸擺脫政治孤立，也受到外籍記者人數在台灣急速增加的影響。
中國去年驅逐駐北京外籍記者，造成紐約時報、華爾街日報、華盛頓郵報多年來首次以台灣為據點。
隨著北京當局對記者的限制增加，來自英國、法國和澳洲媒體也在台灣落腳。
除了路透社、彭博和法新社等通訊社外，其他大型媒體去年以前大多在台灣沒有派駐記者，而台灣和海峽兩岸相關報導，通常由在中國的記者撰寫。
岳心怡指出：「台灣過去被描繪為麻煩製造者，或被以親中的視角嚴厲批評。一旦記者可以透過自己的雙眼，探訪台灣各角落，聆聽在地民眾的聲音，體驗島上獨特的生活型態和民主方式，他們將以更公允的方式撰寫台灣的新聞。」
台灣外籍記者聯誼會會長楊皓暐表示，諷刺的是中國對外籍記者的嚴酷立場，不但增加全球對台灣的報導和認識，也不利於有助讀者從人性的角度連結和了解中國的報導。
他表示，外籍記者聯誼會不斷收到區域記者詢問如何申請台灣的許可。他表示，在從香港和中國報導的風險攀升下，這樣的趨勢無疑將持續。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1101020