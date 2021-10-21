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抵制北京冬奧　維吾爾團體建議運動員戴黑手套

▲土耳其的維吾爾團體呼籲各國派遣人數最少代表團抵制北京冬奧，並且具體建議運動員以諸如墨西哥奧運時戴黑手套。（圖／美聯社／達志影像）
▲土耳其的維吾爾團體呼籲各國派遣人數最少代表團抵制北京冬奧，並且具體建議運動員以諸如墨西哥奧運時戴黑手套。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-10-21 06:52:30

（中央社記者何宏儒安卡拉20日專電）2022年北京冬奧聖火已抵達中國。土耳其的維吾爾團體呼籲各國派遣人數最少代表團抵制賽事，並且具體建議運動員以諸如墨西哥奧運時戴黑手套等象徵方式反制殘暴政權。

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1968年墨西哥城奧運，非裔美國短跑好手史密斯（Tommie Smith）和卡洛斯（John Carlos）在頒獎儀式中進行政治示威。他們低下頭、高舉戴著黑手套的拳頭，抗議種族不平等。兩人後來遭逐出當屆奧運會。

2022年冬奧聖火火種18日在希臘奧林匹亞（Olympia）採集後，昨天在雅典的帕那辛納克體育場（Panathenaic Stadium）交接給北京冬奧的中國代表，今天抵達中國。

世界維吾爾代表大會基金會、東突厥斯坦研究基金會、維吾爾學術基金會今天在土耳其首都安卡拉召開記者會，呼籲抵制北京冬奧。

世界維吾爾代表大會基金會主席阿卜杜哈米德（Abdurresit Abdulhamit）宣讀聲明指出，帕那辛納克體育場上述儀式進行同時，奧運火炬也「炙燒著人類的良心、蒙蔽了他們的雙眼，將奧林匹克精神焚毀殆盡」。

聲明指出：「數以百萬計受壓迫者被燒灼的心再次沸騰，（國際奧會的）決定不是去阻止殘殺、讓人不再落淚，卻是去進一步鼓勵和獎賞壓迫者。」

阿卜杜哈米德說，2022年冬奧主辦國一再對鄰國進行威脅、對人權和香港民主進行嚴重侵害、對遭到占領的內蒙古和西藏採行極具壓迫性的同化政策，「尤其自從2017年以來，它更在東突厥斯坦（即新疆）將多達300萬維吾爾和哈薩克突厥人關押在集中營裡，而且沒有男女老幼的分別」。

聲明呼籲各國派遣數量最少的代表團，並且建議參加北京冬奧的運動員對中共暴行「以最合宜方式予以反制」。

「我們對於冬奧在北京—中國共產黨統治下的中華人民共和國首都—舉辦予以強烈譴責。這個國家犯下種族滅絕和違反人道罪，堪稱人類最可恥暴行。」阿卜杜哈米德說：「我們也希望運動員們不要對中國在東突厥斯坦的暴行袖手旁觀，以最合宜方式予以反制。1968年墨西哥奧運時戴黑手套的抵制象徵就是最佳範例。」

出席記者會的土耳其在野黨未來黨（Future Party）副主席厄茲達（Selcuk Ozdag）表示，不參加奧運的國家可能遭國際奧會懲罰。他呼籲各國只派象徵性代表團，例如「本來要派100人，最後只派5人」。

另一在野黨好黨（Iyi Party）國會議員尤庫許（Fahrettin Yokus）則呼籲土耳其和其他由突厥民族建立的國家「必須採取行動加以抵制」。

主辦單位聲明中也強調，絕非「反奧運」。阿卜杜哈米德宣讀聲明說：「我們從不希望運動員的努力白白浪費。但我們更不希望奧運會背離其宗旨、喪失其精神。」

他強調，改變2022年冬奧舉辦地的努力未竟其功，將繼續致力「讓人類知曉2022年冬奧將在對維吾爾人犯下種族滅絕的國家舉行，並且要表達關閉中國納粹集中營、將遭到關押者予以釋放的訴求」。（編輯：黃自強）1101020

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