抵制北京冬奧　維吾爾團體建議運動員戴黑手套

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2022年冬奧聖火火種18日在希臘奧林匹亞（Olympia）採集後，昨天在雅典的帕那辛納克體育場（Panathenaic Stadium）交接給北京冬奧的中國代表，今天抵達中國。
世界維吾爾代表大會基金會、東突厥斯坦研究基金會、維吾爾學術基金會今天在土耳其首都安卡拉召開記者會，呼籲抵制北京冬奧。
世界維吾爾代表大會基金會主席阿卜杜哈米德（Abdurresit Abdulhamit）宣讀聲明指出，帕那辛納克體育場上述儀式進行同時，奧運火炬也「炙燒著人類的良心、蒙蔽了他們的雙眼，將奧林匹克精神焚毀殆盡」。
聲明指出：「數以百萬計受壓迫者被燒灼的心再次沸騰，（國際奧會的）決定不是去阻止殘殺、讓人不再落淚，卻是去進一步鼓勵和獎賞壓迫者。」
阿卜杜哈米德說，2022年冬奧主辦國一再對鄰國進行威脅、對人權和香港民主進行嚴重侵害、對遭到占領的內蒙古和西藏採行極具壓迫性的同化政策，「尤其自從2017年以來，它更在東突厥斯坦（即新疆）將多達300萬維吾爾和哈薩克突厥人關押在集中營裡，而且沒有男女老幼的分別」。
聲明呼籲各國派遣數量最少的代表團，並且建議參加北京冬奧的運動員對中共暴行「以最合宜方式予以反制」。
「我們對於冬奧在北京—中國共產黨統治下的中華人民共和國首都—舉辦予以強烈譴責。這個國家犯下種族滅絕和違反人道罪，堪稱人類最可恥暴行。」阿卜杜哈米德說：「我們也希望運動員們不要對中國在東突厥斯坦的暴行袖手旁觀，以最合宜方式予以反制。1968年墨西哥奧運時戴黑手套的抵制象徵就是最佳範例。」
出席記者會的土耳其在野黨未來黨（Future Party）副主席厄茲達（Selcuk Ozdag）表示，不參加奧運的國家可能遭國際奧會懲罰。他呼籲各國只派象徵性代表團，例如「本來要派100人，最後只派5人」。
另一在野黨好黨（Iyi Party）國會議員尤庫許（Fahrettin Yokus）則呼籲土耳其和其他由突厥民族建立的國家「必須採取行動加以抵制」。
主辦單位聲明中也強調，絕非「反奧運」。阿卜杜哈米德宣讀聲明說：「我們從不希望運動員的努力白白浪費。但我們更不希望奧運會背離其宗旨、喪失其精神。」
他強調，改變2022年冬奧舉辦地的努力未竟其功，將繼續致力「讓人類知曉2022年冬奧將在對維吾爾人犯下種族滅絕的國家舉行，並且要表達關閉中國納粹集中營、將遭到關押者予以釋放的訴求」。（編輯：黃自強）1101020