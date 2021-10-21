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中國：汲取城中城火災教訓　排查商住混合建築

▲中國官方表示，已下發通知要求深刻汲取台灣高雄「城中城」火災等事故教訓，全面排查整治商住混合體建築火災隱患。（圖／記者朱永強攝2021.10.15）
▲中國官方表示，已下發通知要求深刻汲取台灣高雄「城中城」火災等事故教訓，全面排查整治商住混合體建築火災隱患。（圖／記者朱永強攝2021.10.15）

中央社

2021-10-21 06:54:53

（中央社台北20日電）中國官方今天表示，已下發通知要求深刻汲取台灣高雄「城中城」火災等事故教訓，全面排查整治商住混合體建築火災隱患，加強當前消防安全工作，近期將展開相關的明查暗訪與督導工作。

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中國應急管理部網站今天發文稱，台灣高雄市鹽埕區「城中城」大樓14日發生火災，造成46人死亡、41人受傷，「應急管理部組織專業力量跟蹤分析事故情況、主要教訓，多次召開部務會、專題會對照分析消防安全形勢，研究針對性工作措施」。

中國國務院安全生產委員會辦公室、應急管理部下發「通知」，要求深刻汲取台灣高雄「城中城」大樓火災等事故教訓，舉一反三加強當前消防安全工作，「堅決遏制重特大火災事故」。國務院安委辦將組織開展明查暗訪，對重點地區部署落實情況進行專項督導。

「通知」還稱，消防安全與人民群眾日常生活息息相關，「一旦發生重特大火災將嚴重衝擊公共安全和群眾心理底線」。

「通知」強調，要全面排查整治商住混合體建築火災隱患。重點查清老舊高層住宅、使用功能複雜的混合體、擅自改變使用性質的高層建築數量。在老年人等特殊群體集中居住的建築，要積極推廣安裝獨立式感煙火災探測報警器、簡易噴淋以及漏電保護裝置等，提升火災早期發現處置能力。

此外，還要督促超高層建築、大型商業綜合體、地下公共建築、易地扶貧搬遷安置點等重點場所落實消防管理責任，發動基層力量，採取安裝阻隔裝置等措施嚴禁電動自行車進樓入戶，消除火災隱患。

高雄「城中城」大樓14日凌晨發生火災，造成46人死亡，罹難者中有3名是大陸配偶。中國大陸國台辦14日表示，大陸有關方面高度關切，國台辦與海協會向事故罹難民眾表達深切哀悼。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1101020

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