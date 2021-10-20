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萬聖節超前部屬！透天厝冒出「超大型巨人」　路人也看傻

▲台南新營日前有處民宅裝上日本人氣動漫《進擊的巨人》當中的角色超大型巨人作為萬聖節裝飾，畫面曝光後吸引不少討論（圖／翻攝自臉書社團《我是新營人》）
▲台南新營日前有處民宅裝上日本人氣動漫《進擊的巨人》當中的角色超大型巨人作為萬聖節裝飾，畫面曝光後吸引不少討論（圖／翻攝自臉書社團《我是新營人》）

編輯中心/綜合報導

2021-10-20 22:56:09

「不給糖就搗蛋！」一年一度的萬聖節又快到了，不少店家、道路都裝飾上充滿萬聖節元素的應景裝扮、充氣道具，不過日前有網友發現就在台南新營竟然出現了日本人氣動漫《進擊的巨人》當中的角色超大型巨人，晚上打了燈後看起來更加吸睛，畫面曝光後，不少網友更紛紛讚嘆，高喊漫畫台詞「獻出你們的心臟吧！」。

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這張照片最近在臉書各大社團轉傳分享，但最初是一名網友在臉書社團《我是新營人》所張貼，不少新營在地人也紛紛留言開心表示「這家每年都不一樣，很用心，上課都會經過」、「我記得前幾年還有南瓜人」、「是我老婆高中老師家」「孩子經過時我們一起哇哇大叫充滿驚喜！很棒～感謝屋主替我們平淡生活製造一些樂趣」。

綜合不少網友和各家媒體報導，該屋主曾是育德工家的體育老師，每年遇上萬聖節、聖誕節等不同節慶都會有各式各樣的裝飾，不過近日似乎因為風大，「超大型巨人」被吹落掛在電線杆上，目前只能撿回家「療傷」，等到天氣穩定靠近萬聖節的日子再重新回歸。

▲萬聖節裝飾冒出超大型巨人。（圖／翻攝臉書／爆料公社）
▲台南的超大型巨人爆紅被風吹落了，看起來是被兵長解決了。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）
不過照片曝光後，讓不少熱血的粉絲也紛紛興奮喊「好可惜喔～希望能修復」、「獻出你的心臟吧」、「被兵長解決了」、「被革命軍擊落了」，另外根據《蘋果新聞網》報導，這名布置《進擊的巨人》作為萬聖節裝飾屋主表示，會選擇「超大型巨人」為今年的擺飾是因為家中孩子特別喜愛這部動漫，自己早在半年前就開始規劃了。（編輯：楊智傑）

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