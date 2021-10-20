東元電巴動力系統新產品T Power+首亮相，採高規格DMIT搭配智慧健康監測系統

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東元電機繼去年以T Power動力系統榮獲台灣精品金質獎之後，全新推出符合電動巴士使用的T Power+動力系統，該系統以馬達功率模組化設計，自輸出功率自150kW到250kW，符合車廠不同車輛規格之需求。邱純枝董事長強調，東元擁有DMIT（設計製造在台灣）車用動力系統的能力，採用自主設計以及功率模組化，且連結智慧監控；2021年六月東元更在中壢廠啟用車用馬達與驅動器專用生產線，以自動化、智慧化技術生產製造，希望為電動車國產供應鏈打下最高規格的基礎。
東元表示，T Power+系列擁有降低噪音、降低漏磁、降低轉矩漣波等發明專利技術，馬達採用中鋼高性能規格電磁鋼片，有高效率（單體效率98%、M+I系統效率96%)、輕量化、模組化、高強度等特性，能滿足長時間於高速行駛的需求；驅動器則擁有彈性化、高效率、高功率密度、和高可靠度等特性。除可以應用於電動大客車與大型貨卡車，並可延伸至其他場域應用，例如電動渡輪、電動農用機、港口電動無人搬運車等。
2020年奪得台灣精品金質獎的T Power動力系統，東元也推出最新應用於3.49噸(含)以下商用車型之系統，將與台灣宅配通合作，共同打造國內第一台電動物流車。另外，東元在展會現場展示了T Power系列馬達、驅動器、和減速機三合一動力系統的底盤車，可望在近期內再推出高度集成三合一的升級版。
這次東元展出細目中，另一項特色是由關係企業東訊公司推出的車用電子創新產品，包括 EVG-300隨車測振裝置，當馬達振動異常，會主動發出告警信號；搭配Pro-9000P 高解析度振動診斷儀，能提供17項量測分析功能，輕鬆達到電動車健康維保的關鍵需求。
T Power+將在2021年就可配合電巴車廠完成整車測試，預計2022年可量產上市，加速實現電動車供應鏈在地化的目標。