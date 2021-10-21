名家論壇》膝關節／當《美女與野獸》遇上《夏日大作戰》

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《狼的孩子雨和雪》以母親獨立角度，討論新生兒養育與如何適性成長。《怪物的孩子》以父親形象試論沒有血緣關係的父子角度，幾乎可以與《狼》相互對看。《未來的未來》則把重點轉成孩子的手足心情。加上初期好評作品《跳躍吧！時空少女》與《祭典男爵之島》，也難怪細田守會被譽為日本動畫宮崎駿之後，最具影響力的創作導演。
走過了男女情愛、家庭議題，細田守會想在《龍與雀斑公主》展現什麼樣的題目？其實是很讓人期待的，初期宣傳的時候拿《美女與野獸》顯然只是一個障眼法，你可以說他只是引用了《美女與野獸》的部分概念，但其實這回想討論的主題更加宏觀。
細田守擅長的網路虛擬世界討論本尊與分身之間的身份認同，以及活在虛擬世界中，當我們戴上面具，卻反映出更真實的你。或是更沒有罪責的壓力而成為網路酸民，擅自批評他者。
前一回《夏日大作戰》用失控的AI引發全體網民齊心熱血對抗，當代的網路生態似乎已經缺乏了這款正面思考，相反的，《龍與雀斑公主》則是把網路霸凌、酸民刁蠻這些群體惡意刻畫很好，女主角為了對抗找出受傷的龍，不惜把自己在虛擬世界平台得到的神秘美感揭開，讓大家看看她就是一個平凡無奇的鄉下女子。
即使如此，她仍然要努力隻身前往尋找，那個用龍這樣的狂暴形象武裝自己受傷內心的家暴受害者。也同時幫自己過去理解母親為何願意不顧性命，放下女兒去拯救陌生人，最後卻意外喪命。《龍與雀斑公主》在優美歌曲及華麗影像背後，要講當代社會的善意，純粹的良善道德，是如何珍貴，怎麼去理解。以這種創作格局來說，細田守確實給了很好的養分。只是他自從《怪物的孩子》之後少了過去編劇搭檔奧寺佐渡子之後，似乎都會卡在角色堆疊上的情緒不足，或是某些故事轉折合理性。這一點在《龍與雀斑公主》的後半段更明顯，然而在創意設計與歌曲感人、視覺驚艷這些優點上，某些缺憾相較來說也就次要了。
●作者：膝關節／影評人
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