NOW早報／毀掉金宣虎！前女友認部分文字偏激：我不好受

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金宣虎前女友表示：「我和他都曾真心相愛過，因為我部分過激的文字，而在一瞬間崩潰的他的模樣，讓我的心情也很不好受。我收到他的道歉了，好像彼此之間都曾有誤會的部分。希望不要再出現與事實不符的內容，或是擴大生產我和他的故事。」
金宣虎前女友說因為墮胎事件，給許多人帶來傷害跟損失，「對不起，我的心情非常沉重，我將馬上刪掉這篇文章。」網友起底金宣虎前女友是35歲崔姓氣象主播，身高170公分的她在主播台以美貌聞名，並且有過一段婚姻，前夫是餐飲業二代、知名燒烤餐廳「三元花園」社長朴秀男的兒子。
今日天氣／北部轉溼涼！ 今日東北風再變強
中央氣象局指出，今（21）日有鋒面生成，北部、東半部轉有雨。今天台灣北部海面有低壓、鋒面生成並通過東半部海面，隨後東北風增強，北部一早開始就會出現短暫陣雨，接著東半部陸續也有局部降雨，北台灣氣溫稍微下降，其他地區天氣變化不大。
週五至週日（22日至24日）東北風影響加上華南雲雨區東移，北台灣整天濕涼，低溫約19、20度，其中桃園以北及宜蘭濕涼的感受更加明顯，白天高溫只有22度上下。北部及東北部降雨範圍廣，容易出現短暫陣雨，並有較大雨勢發生的機率，東部、東南部地區及中部山區也有局部降雨。
中獎了嗎？藝FUN券數位、紙本中獎號碼看這邊
文化部推出「藝FUN券」昨（20）日下午是第二波抽籤，準備抽出「數位券60萬份、紙本券15萬份」，最少有75萬名民眾可以幸運中籤。
每份600元的「藝FUN券」總數300萬份，包括數位券240萬份、紙本券60萬份，首批藝FUN券中獎人數達81萬6874人，第二批則有76萬359人幸運中獎。
數位券60萬份中獎號碼為「78」、「00」、「39」、「22」、「61」、「23」、「15」，有60萬7834人中獎；紙本券部分15萬份中獎號碼為「37」、「76」、「31」、「06」、「51」、「65」、「81」，有15萬2525人中獎。
藝FUN券可使用於博物館、地方文化館、社區營造場域、文化資產保存場域、工藝創作銷售場域、音樂、藝文展演空間、文創園區、文創聚落、書店（出版業）、唱片行、樂器行、電影院、藝文展演預購票券等；而藝FUN券是否能找零，將交由店家決定。
女神林依晨生了！經紀人報喜「自然產天秤座女娃」
38歲「偶像劇女王」林依晨上月證實懷孕，結婚6年的老公林于超從美國回到台灣，一家人開心準備迎接小孩出生，經紀人證實林依晨日前已順利自然產，生下天秤座女兒，母女均安，29日將過39歲生日的林依晨，無疑收到最棒的生日禮物。
林依晨前天產下天秤座寶寶，孩子健康出生，讓夫妻倆非常開心，升格新手爸爸的林于超，昨日下午也現身台北市1間知名婦產科的產後護理之家，買著1杯手搖飲忙進忙出，張羅林依晨坐月子大小事。
林依晨求子艱辛，在美國、台灣遠距離婚姻之下，「能試的都試了」，好不容易懷上寶寶，藏肚9個月才公開喜訊，《NOWnews今日新聞》記者向林依晨經紀人求證生產消息，對方回應：「謝謝大家的關心與祝福，依晨的確已於日前自然產下一天秤座女娃兒，母女均安，目前好好休養中。」
傳染力恐比Delta強！英國確診增 疑為新變種AY.4.2惹禍
新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球肆虐已經將近兩年，先前在印度首度發現的Delta變種病毒又讓疫情出現變化，但就在各國全力防堵Delta變種病毒時，病毒又開始悄悄演化。近期英國確診病例不斷攀升，有科學家發現，很有可能存在著Delta變種病毒的後續變種「AY.4.2」，且傳播力恐怕比Delta變種病毒還要強。
綜合外媒報導，英國目前的主要病毒株為Delta變種病毒株，但是最新官方數據顯示，有6%確診個案的基因定序為「AY.4.2」，也就是Delta變種病毒的「後裔」。
《BBC》報導指出，專家認為AY.4.2不太可能造成大規模流行，或是突破現有疫苗。雖然目前尚未被列為高關注（VOC）或調查中（VUI）變異株，但其突變可能會為病毒帶來生存優勢。
在日本最有名的台灣人？唐鳳只排第三 冠軍紅遍全世界
在日本擁有名氣的藝人明星十分多，但若提到在日本最有名的台灣人，你知道究竟是誰嗎？近日YouTube頻道「三原JAPAN Sanyuan_JAPAN」就到日本街頭採訪，針對「台灣0確診」和「在日本講到台灣人的話，你會想到誰？」兩道題進行訪問，在最有名的台灣人排行榜中，行政院政務委員唐鳳就排名第三，而冠軍更是紅遍全世界。
YouTuber三原於最新影片中「在日本最有名的台灣人是？聽到台灣0確診的真實反應？」到日本街頭針對台灣疫情趨緩的現狀向路人進行訪問，不少日本人聽聞台灣在全球疫情肆虐之下，仍能使得國內疫情趨緩，甚至降至零確診，紛紛表達驚訝與不可置信，皆大力讚賞台灣防疫了得。
此外，影片中三原都會向路人提問「在日本講到台灣人的話，你會想到誰？」其中總統蔡英文奪得2票，排名第五名；棒球好手王貞治、陽岱鋼、女星鄧麗君皆有3票，同樣位居第四名。
第三名則是行政院政務委員唐鳳，由於唐鳳去年在台灣防疫上協助推出口罩查詢平台，且因台灣防疫政策受到國際矚目，意外使得唐鳳在日本爆紅，甚至被冠上「天才IT大臣」的稱號。
而第二名則是先前與福原愛結束婚姻的男星江宏傑，在影片中總共拿下了5票，而路人受訪時都會提及「小愛的老公」、「福原愛的前夫」等字句，訪問中許多人也都大讚江宏傑英俊的外表，直喊「很帥」！而第一名則是南韓女團TWICE成員之一的周子瑜，其以7票奪得冠軍。有趣的是，除了上述名人，還有人提及珍珠奶茶、鳳梨等美食。（編輯：郭佩蓉）