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重視北京威脅！美多位準駐外大使呼籲　聯合盟友抗中

▲美國聯邦參議院外交委員會週三舉行數位駐外大使的任命聽證會，過程中提到不少抗中議題。圖為美國駐日本大使被提名人伊曼紐。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國聯邦參議院外交委員會週三舉行數位駐外大使的任命聽證會，過程中提到不少抗中議題。圖為美國駐日本大使被提名人伊曼紐。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-10-21 07:15:54｜2021-10-21 07:26:29

美國有數位準大使20日在國會出席聽證會時皆表示，中國為美方在地緣政治上的重大挑戰，認為美國政府應與盟友聯手落實抗中；美國駐中國大使提名人勃恩斯(Nicholas Burns)並指出，美國不能相信北京會履行在台灣議題上的承諾。

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綜合《紐約時報》、《南華早報》等外媒報導，勃恩斯週三在聯邦參議院外交委員會的任命聽證會上，以新疆種族滅絕、台灣議題、澳洲及立陶宛等國遭受欺凌和恐嚇為由，呼籲美方對北京採取強硬立場。勃恩斯認為，中國雖擁有強大的實力，但缺乏真正的盟友，長期對印度和越南、菲律賓等有南海主權爭議的國家，以及在東海區域對日本進行侵略行為；而美國應有信心，在盟友的幫助下對抗中國，捍衛其價值觀和利益。

勃恩斯並聲稱，有鑑於北京違反香港「一國兩制」一事，美國不能相信中國會履行承諾，並補充說華府有很大的自由度，深化對台灣的安全援助，在2黨基礎上共同幫助台灣維持自衛能力，協助台灣強化不對稱戰力。

▲美國駐中國大使提名人勃恩斯認為，美國應鑑於香港、新疆形勢，提防北京對台灣問題的承諾遵守問題。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國駐中國大使提名人勃恩斯認為，美國應鑑於香港、新疆形勢，提防北京對台灣問題的承諾遵守問題。（圖／美聯社／達志影像）
不過報導也提到，伯恩斯補充說明，避免衝突的最佳方式仍然是持守美國長期以來的台灣政策，包括一個中國政策，也希望美中能夠在氣候變遷、全球健康和核不擴散方面找到共同點以合作。

另一方面，美國駐日本大使被提名人伊曼紐(Rahm Emanuel)與駐新加坡大使候選人卡普蘭(Eric Kaplan)20日在聽證會上均表示，將集盟友之力，共同應對中國的威脅。伊曼紐聲稱，美日夥伴關係是「印太地區自由開放及和平繁榮的基石」，他將駐日大使一職視為對抗中國的堡壘。

伊曼紐還說，中國與世界打交道的方式，是確保一條通往北京利益的「單向道路」，美日需要在軍事、氣候變遷、基礎設施投資和知識產權保護的合作上，都向中國發出明確信號，即美國因盟友和團結而強大。此外，新冠肺炎的來襲也讓全球學習到很多東西，包含美國暴露了自己的弱點，而中國則展現了其貪婪，印太地區渴望美國能重新展現在地區的領導力。

美國駐新加坡大使候選人卡普蘭(Eric Kaplan)則指出，若他順利出任大使一職，將會強化雙方夥伴關係，也會維繫美國對新加坡的軍售、軍事訓練等互動，協助全球應對中國造成的威脅。

有關大使提名及認證程序，參議院外委會週三召開聽證會後，將擇日進行表決，通過則會送交參議院全院審理，獲過半數參議員支持即算過關。

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