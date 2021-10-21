重視北京威脅！美多位準駐外大使呼籲　聯合盟友抗中

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勃恩斯並聲稱，有鑑於北京違反香港「一國兩制」一事，美國不能相信中國會履行承諾，並補充說華府有很大的自由度，深化對台灣的安全援助，在2黨基礎上共同幫助台灣維持自衛能力，協助台灣強化不對稱戰力。
不過報導也提到，伯恩斯補充說明，避免衝突的最佳方式仍然是持守美國長期以來的台灣政策，包括一個中國政策，也希望美中能夠在氣候變遷、全球健康和核不擴散方面找到共同點以合作。
另一方面，美國駐日本大使被提名人伊曼紐(Rahm Emanuel)與駐新加坡大使候選人卡普蘭(Eric Kaplan)20日在聽證會上均表示，將集盟友之力，共同應對中國的威脅。伊曼紐聲稱，美日夥伴關係是「印太地區自由開放及和平繁榮的基石」，他將駐日大使一職視為對抗中國的堡壘。
伊曼紐還說，中國與世界打交道的方式，是確保一條通往北京利益的「單向道路」，美日需要在軍事、氣候變遷、基礎設施投資和知識產權保護的合作上，都向中國發出明確信號，即美國因盟友和團結而強大。此外，新冠肺炎的來襲也讓全球學習到很多東西，包含美國暴露了自己的弱點，而中國則展現了其貪婪，印太地區渴望美國能重新展現在地區的領導力。
美國駐新加坡大使候選人卡普蘭(Eric Kaplan)則指出，若他順利出任大使一職，將會強化雙方夥伴關係，也會維繫美國對新加坡的軍售、軍事訓練等互動，協助全球應對中國造成的威脅。
有關大使提名及認證程序，參議院外委會週三召開聽證會後，將擇日進行表決，通過則會送交參議院全院審理，獲過半數參議員支持即算過關。