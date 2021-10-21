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限電危機嚇壞中國企業！柴油發電機訂單爆滿

▲中國多地近日都傳出拉閘限電，煤炭價格上漲持續影響供電緊張。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國多地近日都傳出拉閘限電，煤炭價格上漲持續影響供電緊張。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-10-21 07:50:33

受到電力供應緊張、能耗雙控等多重因素影響，中國多地近日都傳出「拉閘限電」，對經濟和民生都形成一定的衝擊。有中媒報導稱，為了減少因突然限電導致的損失，不少中國企業紛紛搶購柴油發電機，希望能保障電力供應。

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綜合《證券時報》等中媒報導，中國多家柴油發電機廠商表示，近期柴油發電機訂單爆滿，為了應付需求急增，工廠紛紛開足馬力生產。其中400千瓦、500千瓦的柴油發動機，交付時間落在15至20個工作天之間。

報導指出，今年9月開始，中國多地宣布嚴控能耗，實行用電降負荷，在確保安全的前提下，對重點用能企業限電限產，在那之後，柴油發電機的訂單開始增多，甚至超出部分廠商的生產量能：「平時交貨正常一個星期左右，現在差不多要20天」，「不管是哪一家貨都是比較缺的，因為有品牌的發動機就那麼幾家。」

交付時間延長，價格也上漲，有揚州發電機生產企業的工作人員透露，現在發動機比較緊缺，上游原材料價格漲價，連著帶動發電機價格也漲，400千瓦的品牌機要價18萬元至20多萬元人民幣不等。

中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林表示，企業通過柴油發電機確保生產，完成訂單是正確的方式。從長期能耗降低的角度看，企業可以通過峰谷電儲能設備來進行能源管理。當然，電力緊缺，限電無法預判的情況下，儲能設備不如柴油發電機，因為柴油發電機是解決電力缺口最快的方式。

盤和林並聲稱，20%的漲幅降低了煤電企業成本壓力，有助緩解用電緊張的短期局勢，但因煤炭價格還在上漲，未來仍須留意煤炭價格的波動情況，觀察用電緊張的態勢是否真正得到緩解。

也有內燃機行業從業人員指出，發電機組更多是為了應急，如果長期依靠發電機發電，成本上還是會比較高的，畢竟相較之下，正常電價還是相對便宜。

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