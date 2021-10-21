限電危機嚇壞中國企業！柴油發電機訂單爆滿

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報導指出，今年9月開始，中國多地宣布嚴控能耗，實行用電降負荷，在確保安全的前提下，對重點用能企業限電限產，在那之後，柴油發電機的訂單開始增多，甚至超出部分廠商的生產量能：「平時交貨正常一個星期左右，現在差不多要20天」，「不管是哪一家貨都是比較缺的，因為有品牌的發動機就那麼幾家。」
交付時間延長，價格也上漲，有揚州發電機生產企業的工作人員透露，現在發動機比較緊缺，上游原材料價格漲價，連著帶動發電機價格也漲，400千瓦的品牌機要價18萬元至20多萬元人民幣不等。
中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林表示，企業通過柴油發電機確保生產，完成訂單是正確的方式。從長期能耗降低的角度看，企業可以通過峰谷電儲能設備來進行能源管理。當然，電力緊缺，限電無法預判的情況下，儲能設備不如柴油發電機，因為柴油發電機是解決電力缺口最快的方式。
盤和林並聲稱，20%的漲幅降低了煤電企業成本壓力，有助緩解用電緊張的短期局勢，但因煤炭價格還在上漲，未來仍須留意煤炭價格的波動情況，觀察用電緊張的態勢是否真正得到緩解。
也有內燃機行業從業人員指出，發電機組更多是為了應急，如果長期依靠發電機發電，成本上還是會比較高的，畢竟相較之下，正常電價還是相對便宜。