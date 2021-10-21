北京冬奧在即　英媒：中國施壓美企擴大使用數位人民幣

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麥當勞拒絕評論是否受到中國政府壓力而引入數位人民幣支付系統，只說上海是試行城市，會從顧客的反映汲取意見，Visa和Nike也拒絕回應有關報導。
美國有不少持抗中論調的人士憂心，數位人民幣可幫助中國政府獲得更多金融交易數據，加強其監管能力，如果數位貨幣普及，中國將擁有一個強大的新工具，來向全球公司施加壓力。華府智庫美國企業研究所(AEI)研究員塞耶茲(Eric Sayers)認為，美國政府、國會和智庫現在就應重視這個議題將帶來的影響，而不是等幾年後演變成大問題才來商討對策。
美國眾議院外交事務委員會共和黨最高議員麥考爾(Michael McCaul)指出，儘管中國的數位人民幣是新技術，但採用的是中國共產黨利用商業整合將自己與國際體系脫鉤的舊劇本。不幸的是企業仍會專注於下個季度的利潤有多少，而不是往後的全球規則。
史丹佛大學胡佛研究所數位人民幣計畫共同負責人杜佛(Darrell Duffie)則表示，絕大部分零售商都處於政府的壓力下，北京希望擴大數位人民幣的使用度，而非特意選擇、針對美國企業，也預計大型美企最終都會接受數位人民幣。
然而，也有接近中國金融監管機構人士，否認政府向美企施壓接受數位人民幣，聲稱企業可從數位人民幣免收交易費用中受惠，且商戶也有拒絕相關要求的自由。