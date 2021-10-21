麥當勞菜單「驚人秘密」被抖出！顧客愣：吃了37年都不知
連鎖速食店「麥當勞」不僅餐點多樣、出餐速度快，也會不定時推出新產品，是許多外食族常常光顧的店家之一；不過，你是否有發現麥當勞菜單的一項秘密呢？就有一名女網友好奇，「為何麥當勞菜單的『雞』都寫『鷄』」，貼文一出，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-21 08:42:48｜2021-10-21 08:43:07
該名女網友在臉書社團《爆系知識家》發文，表示為什麼麥當勞菜單上，只要含有雞肉的產品，都是寫成「鷄」，而非平常大眾慣用的「雞」，「為什麼都要寫成鳥字旁的？此鳥字旁的『鷄』，跟一般的『雞』有什麼差別呢」？
而根據麥當勞官網的菜單中顯示，無論是嫩煎鷄腿堡、麥香鷄、麥克鷄塊、勁辣鷄腿堡、麥脆鷄翅、麥脆鷄腿、BLT辣脆鷄腿堡等，只要是有關「雞肉」的品項，確實通通都是用「鷄」字，而非「雞」。
貼文一出，掀起熱議，「有耶，你講了我才注意到，平時只注意可以吃就好」、「太過理所當然反而沒注意到，繁體字真是偉大」、「好強喔，吃了這麼多年，居然完全沒有發現耶」、「我從沒注意過欸」、「你沒說，我還真的從來沒注意到」、「對欸，我現在才發現」。
而根據《TVBS新聞網》報導，業者針對此事件回應，用「鷄」字的原因已不可考，因為從麥當勞進入台灣時，產品命名就是使用此字；也就是說，從1984年入台至今，過了37年，一直以來都是使用「鷄」字，並無改變過，但也因爲歷史悠久，已經找不出使用此字的原因。（編輯：郭佩蓉）